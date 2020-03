"Estoy paseando": la respuesta de un joven antes de ir preso por violar la cuarentena

Un vecino vio todo desde su balcón y lo registró con su teléfono celular. Ocurrió esta medianoche en la esquina de 4 y diagonal 80. Un jóven deambulaba a esa hora en una franca violación a la cuarentena no obstante lo cual la policía le preguntó si tenía algún justificativo para andar a esa hora en la calle. "Estoy paseando", dijo. La explicación no alcanzó y ahora es uno más de los que enfrentan problemas con la justicia por no cuidarse y cuidar a los demás.Que gente imbécil por favor!!!!