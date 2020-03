Ellas allá, sus otros hijos acá: la desesperación de tres madres platenses varadas en Miami

Nadie imaginó que el viaje planeado, que demandó ahorro, que se llevó horas y horas de charlas y previsiones terminaría en la angustiante incertidumbre de no poder volver. Menos todavía lo imaginaron tres madres platenses que viajaron a Miami con sus hijas de 15 años para celebrar con ellas un cumpleaños diferente. Y tampoco imaginaron que por quedar varadas iban a quedar también lejos de sus otros hijos e hijas, los quedaron en La Plata.

La historia desespera por donde se la quiera ver. Julieta Riccardi es comerciante, viajó a Miami con su hija Justina de 15. Julieta Lubrano es profesora de Educación Física y viajó a celebrar los 15 de "su" Justina. Y Mariel Perdomo es psicóloga y viajó con la otra quinceañera del grupo: Azul. Pero a la angustia de estar varadas se le agrega que les quedaron hijos acá, en La Plata, el lugar al que por ahora no pueden volver.

A Julieta la esperan sus otros seis hijos de 26, 20, 18, 13, 8 y 4 años . A su amiga Julieta Perdomo la esperan dos de 17 y 12. En medio del infortunio podría decirse que Mariel tiene el privilegio de que su hija está ahí, con ella.

La noticia sobre la suspensión de las repatriaciones les cayó tan mal como puede imaginarse y más también.

Tenían regreso para el 18 de este mes pero no pudo ser. Intentaron todo, hasta comprar pasajes por otra companía que a último momento también les canceló el vuelo. Cuentan que en el consulado "tienen buena voluntad". Pero ya se sabe que hay situaciones en las que eso poco alcanza.

"Lo que angustia es que no te dan una fecha de regreso y los gastos acá son muchísimos y están todos fuera del presupuesto", cuenta Julieta Ricciardi para explicar que los recursos que llevaron para el viaje de los 15 era para eso, no para quedarse en Miami vaya a saber por cuánto tiempo. Cuentan que en comida están en un gasto promedio de 50 dólares cada una y unos 100 dólares en alojamiento. A eso hay que sumarle el gasto de ir y venir al aeropuerto para escuchar lo que les repiten desde hace días: "no hay vuelos a la Argentina".

"Nosotros por ahora tenemos alojamiento porque alcanzamos a conseguir antes de que anularan la aplicación pero ya los hoteles están cerrados y nadie te quiere alquilar un departamento, nada".

Todas no ven la hora de que todo esto pase y reencontrarse con sus hijos, con todos. Entonces podrán ver las fotos con otros ojos. Sobre todo que se tomaron ni bien empezó el viaje soñado y que ahora Julieta dice que "se convirtió en una pesadilla".