Macri le pidió al gobierno que permita el regreso de argentinos varados en el exterior

El ex presidente Mauricio Macri pidió este mediodía, a través de redes sociales, que el gobierno nacional "reconsidere su decisión de impedir el regreso de los argentinos fuera del país”, luego de que en el primer minuto de hoy comenzara a regir la ampliación del cierre de fronteras dispuesta por el Gobierno nacional.



El ex mandatario replicó en su cuenta de Twitter un mensaje emitido desde la cuenta oficial del PRO, bajo el título “Rescatemos a los argentinos varados”.



“Queremos pedirle al presidente Fernández que reconsidere su decisión de impedir el regreso de los argentinos fuera del país. Muchos de ellos están a la deriva, durmiendo en aeropuertos, expuestos a contagiarse y angustiados por su futuro”, asegura el PRO en el mensaje difundido por la red social



El reclamo fue planteado a pocas horas de que comenzara a regir la ampliación del



el cierre de fronteras que regía desde el 16 de marzo último "a las personas residentes en el país, y a los argentinos y las argentinas con residencia en el exterior", a través de la totalidad de los pasos internacionales, puertos, aeropuertos y centros de frontera, en el marco de las medidas para frenar el avance del coronavirus.



La decisión del Gobierno quedó oficializada hoy a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 313/2020 publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la totalidad de los ministros.



“Otros países siguen repatriando a sus ciudadanos. Nosotros podemos hacerlo. Si les permitimos a las aerolíneas organizar los vuelos, y controlamos la llegada de estas personas al país, no será un costo extra para el Estado ni tiene por qué generar nuevos focos de contagio”, sostuvo el PRO hoy a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.



También, el partido del ex presidente Mauricio Macri señaló, dirigiéndose a Alberto Fernández, que entienden "el desafío que está viviendo su Gobierno, y como oposición hemos apoyado el aislamiento social y el cierre de fronteras", pero agregó: "Creemos que se puede hacer un esfuerzo más por repatriar a estos argentinos que, en estos momentos de angustia, sólo quieren estar en su país”.



En el mensaje que replicó Macri se afirma que el regreso de los argentinos “es una cuestión humanitaria", y se indica que,"entre los argentinos varados, hay personas mayores y niños" y que "casi todos salieron antes de la declaración de la pandemia y tenían pasaje de vuelta".



"Ahora están viviendo una crisis global en un país que no es el suyo. Tienen derecho a volver”, sostiene el PRO.



Por último, señala: "La gran mayoría de estos argentinos actuó de buena fe. Y que se vieron sorprendidos, fuera del país, por la velocidad con que se fueron dando las cosas".



"Es injusto hacerlos pagar por la aceleración de una crisis que requirió decisiones inesperadas pocos días antes”, concluye el mensaje.



El miércoles último, el presidente Alberto Fernández había anunciado que el regreso de los ciudadanos argentinos que están en el exterior y quieren volver al país quedaría "suspendido" hasta tanto la pandemia de coronavirus "se haya vuelto manejable".



"Por ahora hemos decidido no hacer ingresar a más gente", afirmó el mandatario en una entrevista con el Telefé, en la que contó que había instruido al canciller Felipe Solá para que "ayude con recursos a los que están en el exterior" hasta que pueda "ordenarse este tema".