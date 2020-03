Cómo viven en España dos ex jugadores de la Liga bajo el infierno del coronavirus

La situación mundial por los efectos del coronavirus es extremadamente crítica. En nuestro país, el panorama también es complejo porque la pandemia se extiende a pasos agigantados y de manera silenciosa. Vivir el día a día, sabiendo que el riesgo de contagio está a la vuelta de la esquina, ya es un tema de preocupación absoluta, que tiene a la sociedad en general en estado de máxima alerta.

Antonio Rubeis y Santiago Sommariva son dos ex futbolistas con pasado en la Liga Amateur Platense (Tricolores y Unidos de Olmos), que están radicados en España desde principios de año.

Ambos vienen palpando muy de cerca lo que se está padeciendo, en este caso, en la sociedad española con la expansión de la pandemia. Y cuentan en primera persona lo que significa estar aislados y lejos de la familia en estos momentos de emergencia sanitaria.

“Llegué a España, más precisamente a la ciudad de Lugo hace cuatro meses a intentar suerte con el fútbol. Me está yendo muy bien, por suerte, pero ahora estamos viviendo una situación muy dura, en la que debemos estar atentos y en máxima alerta. Junto a mi esposa Camila, estamos cumpliendo con la cuarentena en el departamento, y respetando a rajatabla con los protocolos que nos exigieron. Estamos en un momento de cuidado y muy preocupados también por lo que está pasando en Argentina. Hay un estado de alarma en todo el país, y debemos respetar las medidas que adoptó el gobierno español. No podemos salir a la calle. El que sale sin ningún motivo justificable, podría sufrir fuertes multas. La Guardia Civil (policía) recorre las calles permanentemente con megáfonos advirtiendo que no salgamos de nuestras casas. Sólo podemos salir para comprar comida, ir a la farmacia o al trabajo. No hay otra”, expresó Toto Rubeis, quien llegó a Lugo, Galicia, para jugar en la Sociedad Deportiva Pol, de la Primera Regional de Galicia.

“somma” también se encuentra en cuarentena

Santiago Sommariva, por su parte, compañero de Antonio Rubeis en la Sociedad Deportiva Pol, también está radicado en la ciudad de Lugo desde enero pasado. Llegó con el objetivo buscar nuevos horizontes laborales, homologar su título de kinesiólogo y despuntar el vicio con la redonda.

“Vivimos con conciencia y en cuarentena. Si bien en esta Región se registran pocos casos, las autoridades de la Xunta de Galicia indicaron la cuarentena. Podemos salir solo para trabajar, comprar comida o a la farmacia. Acá son muy estrictos con los protocolos. Y se cumplen”.

Antonio Rubeis y Santiago Sommariva, que también pasaron por Cambaceres y Villa San Carlos respectivamente, no son los únicos platenses que viven en la misma ciudad y comparten club, pues allí también se encuentra otro futbolista local: Lucas Basualdo, quien fuera compañero de “Toto” en Catella, en época de infantiles, y que también tuviera paso por las juveniles de Estudiantes, Gimnasia y Arsenal de Sarandí.

“¿Qué hacemos durante la cuarentena? Todos los días, junto a mi esposa, desinfectamos el departamento. Y mantenemos la higiene personal como nos indicaron y a modo de prevención. Después, tratamos de pasar el tiempo de la mejor manera: mirando televisión, jugando a la play y hablando permanentemente con nuestros seres queridos en Argentina. Hablamos de todo y los tenemos al tanto de cómo tenemos que cuidarnos y de los recaudos necesarios que debemos tomar. Estoy muy preocupado por mi familia. Es una situación compleja. Tenemos que tomar conciencia”, explicó el ex jugador de Cambaceres y ex integrante del plantel de Tricolores que obtuvo el año pasado el ascenso a la máxima categoría de la Liga Amateur.

Santiago Sommariva, quien tiene previsto llevar a su familia a España después de que pase la “tormenta sanitaria”, contó que “por suerte estoy trabajando en el ayuntamiento (municipalidad) y esperando la homologación del título de kinesiología. Hasta que no tenga la homologación, no puedo ejercer legalmente ni colegiarme, así que estoy esperando ese dictamen con ansiedad. Mientras tanto, me encuentro aislado en mi departamento. Y durante este tiempo, aprovecho para mantenerme en contacto con mi familia y amigos a través de la video llamada”.

Además, agregó: “hay que transmitir conciencia. Desde la distancia estoy muy preocupado por lo que está pasando en Argentina. Allí tienen que tomar conciencia de que el coronavirus es una enfermedad muy seria y si no nos cuidamos entre todos, puede suceder un desastre. No es joda. La gente se muere. Argentina está con la ventaja de saber cómo viene la mano y conoce los sitios donde empezó todo”, remarcó.

No olvida a sus ex compañeros

En medio de la cuarentena, Antonio Rubeis no olvida a sus ex compañeros, ni mucho menos a su Tricolores querido. “Estoy siempre conectado con ellos. Uno cuando se va del país empieza a extrañar, no lo voy a negar. Por eso trato siempre de seguir en contacto con mis amigos, mis compañeros de Tricolores, y sobre todo, mi familia y la de mi esposa”, destacó.

También contó por qué decidió emigrar a España. “Vinimos con la idea de progresar en todo sentido. Laboralmente y como profesional. La intención es hacer una base en Europa y apostar al futuro. Con mi esposa tenemos el mismo pensamiento y queremos hacer una vida acá”, explicó.

Por último, Rubeis enfatizó que “ojalá que podamos superar este momento crítico y muy preocupante para todos. El mundo entero vive sus horas dramáticas. Acá, en España, pienso permanentemente en mi familia y en todos aquellos que me rodean. Sabemos lo que estamos padeciendo porque esta enfermedad es terrible. Mientras tanto, mi esposa y yo nos mantenemos aislados y cumpliendo con todos los protocolos que nos exigieron. Estamos bien, gracias a Dios”, finalizó.

“Es una situación realmente extrema y debemos estar en máxima alerta por el coronavirus”

Antonio Rubeis, Ex jugador de Tricolores y Cambaceres

“Podemos salir solo para trabajar, comprar comida o a la farmacia”

Santiago Sommariva, Ex jugador de Unidos de Olmos y Villa San Carlos