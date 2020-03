COVID-19: Dybala, evoluciona

El cordobés Paulo Dybala, uno de los tres futbolistas de la Juventus de Italia que dio positivo por coronavirus, contó que hace un par de días tuvo “síntomas fuertes” pero que ya está “mejor” y pensando en volver cuánto antes a los entrenamientos.

“Tuve síntomas fuertes hace un par de días, pero ya estoy mejor. Ahora puedo moverme y caminar y estoy probando volver a entrenarme”, dijo Dybala, quien se recupera en su casa en Turín, junto a su novia Oriana Sabatini, también contagiada y en cuarentena obligatoria.

En el canal oficial del club ‘En casa con la Juve”, la ‘Joya’ cordobesa admitió que “hace unos días me sentía mal, pero estoy decididamente mejor. No podía hacer nada, me faltaba el aire. Después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor. Y mi novia, por suerte, también”, aclaró.