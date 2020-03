La Agremiación Médica de Berisso pide elementos de calidad para enfrentar la pandemia

La Agremiación Médica de Berisso lanzó una campaña en las redes sociales llamada "Cuidemos a los que nos cuidan" en donde le solicitan al Estado elementos de calidad para que el personal de la salud pueda enfrentar de la mejor manera la pandemia de coronavirus (Covid-19). "Mi médico necesita los elementos de seguridad necesarios y adecuados para enfrentar al virus", asegura el flyer que comenzó a circular por diferentes plataformas.

Miguel Nadeff, presidente de la agremiación, habló con este medio y contó: "Lo que queremos es que el Estado nos provea de elementos de calidad acorde al virus que estamos tratando. Es decir, que sea hemorrepelentes, que el barbijo sea de la calidad que corresponde y con todos los protocolos que están marcando últimamente desde que nació esta pandemia en diciembre del año pasado".

En relación a la situación actual, remarcó: "No pasa por una cuestión de que falten o no insumos en estos momentos. Si obviamente que a Francia le pasó que teniendo el dinero se quedaron sin barbijos hace poco, y tal vez a nosotros nos pase lo mismo por mucha gente irresponsable usa barbijos cuando no corresponde o, en el mejor de los casos, se los roba. La realidad es esa".

Por otro lado, Nadeff remarcó la importancia de la importancia de evitar que el personal de la salud se infecte del Covid-19: "Queremos que no nos descuiden. Ni siquiera hablamos de plata, porque no nos parece que este sea el momento, porque hoy estamos abocados a cuidar de cada uno de lo que están enfrente de la batalla. Queremos tener las mejores armas para cuidarnos. Si un médico o enfermera se enferma, es vector. Va a tocar un montón de pacientes más que quizás no están enfermos pero los va a contagiar", y cerró: "Como estamos al frente y no queremos enfermarnos, queremos que nos den lo que nos corresponde".