Coronavirus en Argentina: 75 nuevos casos y el total de infectados llega a 820

Una persona murió y 75 fueron diagnosticadas hoy con coronavirus en la Argentina, con lo que suman 20 las víctimas fatales y 820 los infectados, informó el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte diario.

"Del total de esos casos, 442 (54%) son importados, 207 (25%) son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica", señaló el informe.

La cartera sanitaria precisó que "se registró un muerto de 58 años, varón, contacto estrecho de un caso confirmado, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica" y que a la lista se sumaron hoy La Rioja y San Juan que todavía no habían reportado infectados por coronavirus.



De los 75 casos, "16 fueron registrados en la provincia de Buenos Aires, 13 en la Ciudad de Buenos Aires, 4 en Chaco, 13 en Santa Fe, 18 en Córdoba, 4 en Tierra del Fuego, 1 en San Juan, 1 en Corrientes, 2 en La Pampa, 1 en la Rioja, 1 en Mendoza y 1 en Misiones".



Teniendo en cuenta el número de casos acumulados, Buenos Aires registra un total de "217 infectados, la Ciudad de Buenos Aires 258, Chaco 69, Santa Fe 90, Córdoba 73, Tierra del Fuego 21, San Juan 1, Corrientes 9, Jujuy 3, La Pampa 3, Entre Ríos 10, La Rioja 1, Mendoza 10, Misiones 2, Neuquén 12, Río Negro 8, Salta 1, San Luis 6, Santa Cruz 9, Santiago del Estero 2, Tucumán 15", mientras que no presentan diagnósticos con coronavirus, Catamarca, Chubut y Formosa.



El ministerio volvió a aclarar que "la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la provincia de residencia, se asigna la provincia de carga".