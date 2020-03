Mensaje por la deuda, rosca en el recinto y pañuelos verdes

El primer discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Axel Kicillof dejó ayer varias escenas que generaron comentarios y tela para cortar. A diferencia de otras ocasiones, hubo poco color militante en los palcos de la Cámara de Diputados bonaerense. El gobernador dejó poco después de las 16 la residencia oficial junto a su esposa Soledad Quereilhac pero no cruzó la Plaza San Martín caminando, sino que hizo el trayecto en auto. Esta vez, en contraste con lo que ocurrió en la asunción, la pareja asistió sola y sin sus dos hijos, que ayer comenzaron las clases en un colegio porteño. El look de la “primera dama bonaerense” (etiqueta que, según dijo explicó ella misma, no le gusta) también llamó la atención: pantalón, camisa, saco y zapatos blancos.

Antes de la llegada de Kicillof, el recinto se fue poblando lentamente con invitados y legisladores, que armaron corrillos. Uno de los grupos que llamó la atención fue el “judicial”: varios ministros de la Suprema Corte, como Hilda Kogan y Eduardo De Lázzari, charlaron animadamente con el Procurador General Julio Conte Grand. Todos se sentaron en el sector de invitados, donde llamó la atención la ausencia del Arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández.

En el recinto de la Cámara baja no hubo banderas, ni papelitos, ni cánticos. Apenas un “trapo” de UPCN que se desplegó entre los palcos en la previa pero que después fue retirado. Eso sí: algunos legisladores aprovecharon la ocasión para hacer llegar mensajes en forma de carteles. Uno de los casos fue la diputada del monobloque del Frente de Izquierda María de las Mercedes Trimarchi, que puso en su banca una hoja con la leyenda “No al pago de la deuda externa”.

Como había ocurrido en el discurso de apertura de sesiones de Alberto Fernández el domingo, los pañuelos verdes de la campaña por la legalización del aborto se dejaron ver en las bancas de los distintos bloques. Una de las que lo portaba y que también llamó la atención por el look colorido fue la de la diputada de Campana Soledad Alonso.

Entre todos los pañuelos verdes, la ministra de Desarrollo bonaerense Fernanda Raverta destacó también por haber elegido el color de la campaña por el aborto legal para su vestido.

Los legisladores de la oposición llegaron todos juntos después de haber mantenido una reunión de bloque previa a la asamblea en la que coordinaron aspectos de comunicación. Se ubicaron sobre el sector izquierdo del recinto, se acomodaron en las bancas que debieron compartir senadores y diputados y siguieron el mensaje con atención y entre mates. Después del discurso, todos salieron con una línea parecida, destacando la falta de anuncios en el mensaje de Kicillof.