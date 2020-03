En EE UU pronostican entre 100.000 y 200.000 muertes

Mientras la Casa Blanca busca que algunas partes de Estados Unidos regresen a la normalidad, el máximo experto del gobierno en temas de enfermedades infecciosas pronosticó el domingo que millones de personas contraerán el coronavirus en el país y entre 100.000 y 200.000 morirán a la causa de la enfermedad.

El doctor Anthony Fauci, entrevistado por el programa de CNN “State of the Union”, habló en momentos en que el gobierno debate la posibilidad de levantar restricciones en zonas que no hayan sido gravemente afectadas por el virus.

“Yo diría que habrá entre 100.000 y 200.000” decesos y “millones de casos”, dijo Fauci aunque advirtió que no quería “ser estricto con esa cifra” porque los números de la pandemia “van cambiando constantemente”.

Hasta ahora se han registrado más de 138.000 casos de COVID-19 en Estados Unidos, con más de 2.400 decesos. Es seguro que mucha más gente tiene la enfermedad, pero no ha sido diagnosticada, dejan trascender los expertos.

Hasta anoche, la cantidad de personas infectadas en todo el mundo superaba las 713.000, con más de 33.000 muertes.

Uno de cada tres estadounidenses sigue bajo las órdenes de gobiernos estatales o locales de quedarse en casa para frenar la propagación del virus; cerraron escuelas y negocios y la vida pública se ha visto alterada.

La doctora Deborah Birx, directora de la comisión de la Casa Blanca a cargo de la lucha contra la enfermedad, advirtió que las regiones del país que no han sido afectadas deben prepararse para la llegada del virus.

“Ningún estado, ninguna zona metropolitana estará a salvo”, declaró Birx en el programa de NBC “Meet the Press”.

En la mayoría de la gente, el coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte.

La predicción de Fauci llevaría el número de muertos mucho más allá de la gripe estacional promedio. Trump ha mencionado varias veces que, en comparación, la gripe causa muchas más muertes, minimizando la gravedad de esta pandemia.

Trump ha planteado “reabrir” la economía estadounidense para Pascua, el 12 de abril, pero en los últimos días profesionales médicos han advertido que sería demasiado pronto para las áreas urbanas, las más afectadas de Estados Unidos por el coronavirus.

EUROPA, EN PLENA PELEA

En Italia, en tanto, el gobierno estima que las cifras de víctimas y nuevos contagios empezarán a bajar en un plazo “máximo” de diez días. En las últimas 24 horas se registró un descenso en la cantidad de víctimas, con 756 muertes, frente al promedio de 900 registrados entre viernes y sábado. Hubo, además, 647 personas curadas.

Así, las personas totales que se han contagiado con coronavirus en Italia alcanzaron las 97.689 desde el primer caso a mediados de febrero.

Las mejoras en los indicadores se dieron incluso en la región norteña de Lombardía, que concentra 6.360 de las 10.779 muertes totales en el país, y donde en las últimas 24 horas se verificaron 1.592 nuevos contagios (frente a los 2.100 precedentes) y 416 víctimas (frente a las 524 de la última medición diaria).

“Debemos estar muy cerca, o ya haber alcanzado el pico”, planteó incluso el gobernador lombardo Attilio Fontana en conferencia de prensa en streaming.

Fue el primer día desde el inicio de la pandemia en que Italia fue superada por España como el país con más víctimas fatales en Europa, luego de que la nación ibérica confirmara 838 decesos en las últimas 24 horas.

Las autoridades de gobierno habían afirmado que ya se ven “los primeros efectos” de las medidas adoptadas contra la pandemia de coronavius y que esperan una baja de nuevos contagios en “un plazo máximo de diez días”.

Mientras, en Portugal, el número de infectados subió a 5.962, mientras que ya son 119 los muertos (19 más que el sábado), a los que puede sumarse un adolescente de 14 años con inmunodeficiencia previa.

Mientras que Lisboa registró un muerto con el que suman 28, la situación más preocupante se encuentra en el norte del país, donde se concentra el 60% de los contagiados, unos 3.550, y un total de 61 muertos, más de la mitad de todo el país.

Entre los fallecidos de esa región se encuentra un joven de 14 años vecino de la ciudad de Ovar, en el distrito de Aveiro, el noroeste del país, cerca de la ciudad de Porto. El joven dio positivo en el diagnóstico y presentaba un cuadro de inmunodeficiencia previo.

Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, publicó una carta en la que alertó que la crisis del coronavirus en el Reino Unido “empeorará antes de empezar a mejorar” y dejó abierta la puerta para endurecer las medidas de aislamiento social anunciadas las semana pasada.

“No dudaremos en ir más lejos (en las medidas de confinamiento) si así lo indica la postura médica y científica. Sabemos que las cosas empeorarán antes de empezar a mejorar”, alertó Johnson. (AP y Telam)