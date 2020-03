Los Juegos Olímpicos de Tokio ya tienen fecha confirmada

Tras la postergación de los Juegos que debían celebrarse del 24 de julio al 9 de agosto próximo, se confirmó que la competencia finalmente iniciará el 23 de julio de 2021 y finalizará el 8 de agosto, según resolvió un grupo que reúne al COI, el Comité Organizador Local (COL) y miembros de las 33 federaciones del programa olímpico.

Por su parte la antorcha que llegó a Japón el pasado 20 de marzo desde la mítica ciudad griega de Olimpia estará por todo abril en un complejo deportivo de Fukushima, según confirmó la cadena japonesa NHK.

La llama olímpica de los Juegos de Tokio estará en exhibición en la ciudad japonesa de Fukushima durante todo abril antes de trasladarla a la capital nipona.

La exhibición "se gestionará cuidadosamente" para evitar la propagación del coronavirus y se suspenderá si se junta "una gran multitud", avisaron los organizadores.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa