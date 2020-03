En el Lobo solo piensan en sumar y no ser parte del “clima” Xeneize

La definición de la Superliga Argentina de Fútbol se ha puesto apasionante. Y el país está expectante por que nada más y nada menos que River y Boca disputan la chance de quedarse con el título. Y si desde hace semanas se venía hablando de la visita de Gimnasia a la Bombonera por la presencia de Diego Maradona, el empate de los Millonarios ante Defensa y Justicia encendió la posibilidad que Boca estaba esperando.

Por eso, la Bombonera el próximo sábado a las 21 será una verdadera “caldera”. El equipo Xeneize necesitará los tres puntos para mantener su sueño de título, pero enfrente estará este Lobo que viene de una semana perfecta con tres victorias consecutivas, y ganas de seguir en esta racha positiva.

A todo esto la presencia de Diego no es un dato menor, ya que divide las aguas en el pueblo boquense, mientras la dirigencia está enfrentada con el técnico Tripero.

Diego dirigirá esta tarde la práctica, y empezará a parar una probable alineación titular

Y en Estancia Chica el plantel profesionalo de Gimnasia que ayer completó su segunda jornada de trabajo de cara al cotejo del fin de semana, tratando de no desviar el objetivo. Con un muy buen clima producto de los buenos resultados de la última semana, pero sabiendo que esto sigue y no pueden dejar escapar más puntos si quieren mantener viva la ilusión de quedarse en Primera.

Por eso en Abasto todo es concentración en cada tarea que da el cuerpo técnico para realizar.

FÍSICO Y DEFINICIÓN

Y pasando a lo que sucedió ayer, la actividad comenzó a las 9:30 en Abasto, donde hubo una fuerte entrada en calor con el profe Hernán Castex, para dar paso también a un trabajo físico.

Luego de esto recién el grupo pasó a manos de Sebastián Méndez y Adrián González, quienes dirigieron la parte futbolística ante la ausencia de Maradona, la cual ya estaba pautada.

El Gallego Méndez no paró un equipo tentativo, sino que estuvieron todos mezclados y no hubo señales de los probables once titulares para ir a la Bombonera.

Hubo un trabajo táctico ofensivo en espacio reducido, y una vez terminado esto, se dió paso a una ejercitación de definición donde participaron todos los futbolistas.

Sin lugar a dudas, la definición es un tema que tiene preocupado al cuerpo técnico albiazul por las chances que no terminan en gol durante los partidos. Por eso sin distinción de puestos, todo el mundo quedó mano a mano frente a los arqueros Jorge Broun y Nelson Insfrán, para definir.

De esta actividad tomó parte todo el plantel, con excepción de los futbolistas que están recuperándose de lesiones como Eric Ramírez, Lucas Barrios, Germán Guiffrey y Lautaro Chávez.

Por ahora solo hay un cambio en mente. Por el suspendido Melluso, ingresaría Lucas Licht

En el caso particular de Barrios, la idea es probarlo en el entrenamiento de esta tarde, para saber si podrá estar a disposición del cuerpo técnico para el encuentro frente a Boca Juniors.

Vale recordar, que el atacante tras una molestia que sufrió con Patronato, se perdió los encuentros con Rosario Central, Independiente, Sportivo Barracas y Atlético Tucumán.

La práctica de ayer terminó cerca del mediodía con ejercicios de elongación, y tras esto el grupo quedó liberado.

DIEGO COMENZARÁ A PROBAR

Con respecto a la continuidad de la semana, hoy el plantel volverá a los entrenamientos a las 17:30 en el predio abastense, donde Maradona parará una formación titular para cumplir con un trabajo táctico.

Allí se observará si además del cambio obligado por la baja de Matías Melluso, habrá alguna otra variante. Por Mellu, al lateral izquierdo de la defensa iría Lucas Licht, que justamente ingresó ante los tucumanos luego de la expulsión del juvenil defensor.

Mañana será momento de llevar a cabo la práctica formal de fútbol entre titulares y suplentes, donde se terminará de definir el equipo que saldrá a jugar en la Bombonera.

Finalmente el viernes a las 17:30, se desarrollará la última práctica antes del encuentro, donde se repasará la pelota parada. Luego de esto, los 19 futbolistas elegidos por Diego quedarán concentrados en la Casona a la espera del partido.