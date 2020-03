Estudiantes y un papelón que le costó el ciclo a Milito

Sobran las palabras para explicar el fracaso de Estudiantes en la Copa Argentina, de la cual se despidió anoche al perder por penales contra Laferrere, un humilde equipo de Primera C, que le empató en los 90 minutos 1-1 y luego lo eliminó por penales al ganarle 5-4. No hay manera de explicar semejante papelón, ni siquiera con un pedido de disculpas.

Esta crónica de una muerte anunciada empezó hace un largo tiempo. Tal vez el ciclo se debió interrumpir en octubre pasado, pero una buena racha y la inauguración del estadio sepultaron todo lo que parecía suceder. Se renovaron las expectativas y al mal andar por la Superliga se le sumó la humillación por Copa Argentina contra un rival que está tres categorías más abajo. Nada pero nada podía garantizarle al técnico una nueva posibilidad, cuando en la cancha hace rato que no se va absolutamente nada positivo. Por eso lo de anoche fue el punto final.

Estudiantes tuvo un primer tiempo de flojo a muy flojo. Prácticamente no generó jugadas de peligro y, en el fondo, estuvo muy descoordinado, principalmente por la banda derecha, con un partido para el olvido de Jonatan Schunke. Abusó de la tenencia de la pelota, porque sólo la trasladó para los costados y cuando quiso profundizar por las bandas, se encontró con las limitaciones de Erquiaga y Tití Rodríguez por izquierda y la soledad de Sarmiento por la derecha. El juvenil hizo un par de gambetas dentro y afuera del área, pero ninguna condujo a buen puerto más allá de los aplausos de los hinchas por lo vistosas que fueron.

#CopaArgentinaEnTyCSports ⚽️ ¡Gol de Estudiantes (LP)! El Pincha le gana 1-0 a Deportivo Laferrere. Mirá el partido EN VIVO acá https://t.co/UEcD4AGqmx 📲🖥️📺 pic.twitter.com/2ZKMZ5RuPE — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 4, 2020

¡GOL DE LAFERRERE! Faillace empata ante Estudiantes por 1-1, en los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/u45hVuAPe5 — TyC Sports (@TyCSports) March 4, 2020

¡LO ERRÓ MASCHERANO! ¡PASÓ LAFERRERE! #EstudiantesLP quedó eliminado por penales, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos y caer desde los doce pasos. pic.twitter.com/tY5d5cWC7b — TyC Sports (@TyCSports) March 5, 2020

Mientras que su rival tuvo dos llegadas claras y un tiro libre en la medialuna del área, el Pincha ni siquiera probó un remate al arco. No lo hizo hasta los 33 minutos, cuando llegó el gol de Federico González, la primera y única jugada colectiva que hizo bien en esos 45 minutos. Pelotazo frontal de la defensa Verde, la recuperó Mauro Díaz que tuvo campo para correr ante los espacios que le dejaron. Cedió profundo para González, que avanzó, se tomó su tiempo y definió muy bien a un palo, el derecho de Mitre. Gol y la sensación que otro partido podía comenzar. Error.

Laferrere, con limitaciones, movimientos lentos y anunciados, pero enorme corazón, siguió yendo al frente. Y tuvo su premio a los 41 minutos. Nicolás Ríos avanzó por la derecha, juntó marcas y aprovechó que Javier Mascherano nunca dio el paso adelante para habilitar a Agustín Faillace, que definió genial por arriba de Andújar. Gol, empate y justicia. Y castigo para un Estudiantes tibio, desganado y sin mostrar ni siquiera un gramo de rebeldía. Con un mochilla llena de reclamos se fue al vestuario, con la obligación de mejorar y mostrar algo mejor en los segundos 45 minutos.

El primer mensaje que dejó el entrenador fue reconocer su error inicial. Afuera Iván Erquiaga, adentro Diego García y una línea de tres para defender. Y, de paso, otro jugador de buen pie pero de esos que pueden gambetear y ganar espacio.

De entrada buscó agrandar la cancha. Y lo hizo, con muchos jugadores como un abanico. Pero fue tal que no tuvo hombres dentro del área, por eso la pelota fue de punta a punta en lo ancho, como en un juego sin arcos. No hubo un solo jugador que se atreviera a romper por el medio: gambetear a un jugador de tres categorías inferiores.

SIN CAMBIO DE RITMO NI SORPRESA

Así fueron pasando los minutos, con una lateralización sistemática, sin remates desde afuera del área y algunos centros que no condujeron a ninguna parte. El técnico mandó a la cancha a Mateo Retegui y Ángel González cuando entendió la gravedad del partido, pero poco pudieron hacer. Se superpoblaron jugadores en posiciones de ataque, no hubo un patrón de juego ni posibles sociedades. Los elogios que llegan desde el Country para con Milito se empezaron a evaporar o quedaron como eso, elogios por sus entrenamientos. En la cancha, su equipo juega cada vez peor, sus jugadores no transmiten nada y no se ve en el horizonte un camino saludable sino todo lo contrario.

En los últimos 20 minutos tiró todas las piñas juntas. Cuando se vio en peligro quiso llevarse por delante a un rival limitadísimo, que aguantó con sus centrales, las ganas de los volantes y las mañas de Lucas Scarnato, un típico delantero del ascenso. Nada más y todo eso.

Pero no pudo Estudiantes, pese a jugar en terreno rival y con la pelota en su poder. La falta de recursos se hizo todavía más evidente. Llegó hasta el borde del área y perdió siempre. Ni siquiera es que exigió al arquero rival, que casi no tuvo una sola tapada por remate de gol. De cabeza o con el pie rechazó los balones que cayeron cerca del arco y de alguno de los 16 tiros de esquina que tuvo.

Final del partido, con empate que sintetiza el mal partido que tuvo el Pincha en la Copa Argentina. Pudo tomar ventaja en el tercer penal, luego de que errara Rivero, pero Mateo Retegui se volvió a equivocar desde los doce pasos. Siguió con vida hasta la primera tanda del uno contra uno, y fue Javier Macherano, el refuerzo franquicia de esta temporada, el que tiró afuera. La pelota terminó sintetizando un proceso, que hace tiempo se fue de rumbo. Y que anoche tuvo un penoso final.