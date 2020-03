Para la madre de Renzo fue un “asesinato” y culpó a su ex marido y padre del menor

Con los lineamientos de las partes, con la acusación inclinada hacia el homicidio con intención; y la defensa hacia la ausencia de responsabilidad de los acusados; sumado al conmovedor relato de la madre del menor, que llorando culpó de “asesinato” a su ex marido, acusado junto a su pareja, se inició ayer el juicio para ventilar las circunstancias en que murió Renzo Villanueva, el niño de 7 años con síndrome de Down, al caer desde un séptimo piso en un edificio céntrico de nuestra ciudad.

La madre de Renzo, Ángela Donato, con su voz entrecortada por las lágrimas, y a veces llorando desconsolada, inició su relato ante el Tribunal recordando que “cuando (Renzo) era bebé me lo traía con los ojos, mejillas, brazos y cola marcados. Decía que se golpeaba porque era un chico. Ha tenido derrames en los ojos. Estando conmigo no se golpeaba”. La mujer, después de quebrarse por el llanto, hizo una pausa, respiró profundo, y sin dudar acusó a su ex pareja y padre del niño, Diego Villanueva, imputado junto a Rosa Martignoni. La madre de Renzo dijo que “desde el primer momento” supo que su hijo “no se tiró” y aseguró que el padre “no era cuidadoso” con él.

Vestida con una remera blanca que decía “Renzo” y tenía el dibujo de unas alas en la espalda, Donato afirmó ante el Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata -integrado por los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali- que vivió “siete años en un dúplex con escalera caracol” y que su hijo “jamás se cayó”.

“A Renzo -agregó- no le gustaban las alturas, sabía cruzar por la peatonal, era cuidadoso, estructurado y obediente. Jamás lo reté. Era un nene que jamás se portaba mal. Era perfecto: bueno y obediente”.

“Le pregunté qué pasó. Me dijo ‘Renzo se cayó’. Le pregunté de dónde. Me dijo ‘del balcón’ y me cortó”

Ángela Donato, Madre de Renzo

La madre del niño recordó que contaba con los servicios de un acompañante terapéutico para su hijo, pero explicó que no era “por él, sino por los demás nenes”.

“Los informes pedagógicos dicen que era obediente, cariñoso y extrovertido. No era de salir corriendo. No tomaba decisiones impulsivas. Caminaba a la par mío y me tomaba la mano para cruzar”, afirmó. A lo largo de su declaración, Donato siempre se refirió al día del hecho como el del “asesinato”. El padre de Renzo permaneció sentado e inmutable a lo largo de la declaración, mientras que su pareja lloró cuando escuchó a la madre del niño contar cómo se enteró de lo que había ocurrido esa noche. Los acusados llegaron al debate con arresto domiciliario, beneficio del que gozan desde el año pasado.

El caso ocurrió alrededor de las 20 del 10 de octubre de 2017, en un edificio de 9, entre 55 y 56. Renzo cayó desde el balcón del 7° piso “A”.

El fiscal penal platense que investigó el caso, Marcelo Romero ordenó que se realice la reconstrucción del hecho con un muñeco de la altura y el peso que tenía el menor al momento de su muerte. Ayer, Romero estuvo en la primera audiencia. También se vio entre el público a Carolina Pipparo.

“Cuando se aplicó un impulso al muñeco para arrojarlo por el balcón, el muñeco cayó cerca del lugar donde realmente impactó el cuerpo del niño; lo que no sucedió cuando se simuló una caída accidental con el muñeco”, detalló el informe pericial. También se precisó que “para que el charco hemático quede situado en el lugar del piso del estacionamiento (donde cayó Renzo) necesariamente el cuerpo que la generó debió tener una velocidad inicial, producto de un impulso”. El informe descartó que el niño haya podido treparse a un andador o un ventilador y de este modo haber perdido equilibrio y caer desde el balcón. En sus declaraciones indagatorias, los dos acusados argumentaron que el niño jugaba en una habitación que da a un patio interno cuando presuntamente se le cayó un juguete y por eso se habría asomado por la ventana, perdió equilibrio y se cayó.

Ayer la fiscalía de Juicio -a cargo de Javier Berlinghieri y Victoria Huergo- adelantaron que intentarán probar que fue un homicidio con intención, y en forma subsidiaria el mismo delito pero en forma culposa (por accidente o negligencia). El abogado del particular damnificado, Gastón Nicosia, planteó sólo el homicidio intencional. Y la defensa, a cargo de los abogados Darío Saldaño y Juan José Barragán adelantó que rechazará la hipótesis dolosa, resaltando que las pruebas “carecen de un criterio científico y técnico”.

Además de Ángela Donato declararon ayer cuatro testigos, entre ellos una pareja que vivía en el departamento contiguo al de Villanueva. Ana Galessio relató que esa noche estaba ahí con su novio “y de golpe empezamos a escuchar gritos desesperados en el departamento de al lado” y agregó que a los pocos segundos “nos golpearon la puerta y era Diego que gritaba que el nene se había caído por la ventana”. La testigo relató que el padre de Renzo “gritaba y le pegaba piñas al ascensor” y que bajó junto a su novio al sector de la cochera donde había caído el niño.

En la misma sintonía declaró su pareja, Ignacio Russo, quien llegó primero a la cochera junto a Diego y fue el que ratificó que el niño tenía signos vitales “que era lo que nos pedía que constatemos el SAME”.