Vidal reapareció en un acto con mujeres y le cantaron “volveremos”

la ex gobernadora, en una actividad por el 8 de marzo/el día

“Volveremos volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser gobierno en el 20 23”. El cantito futbolero surgió entre las 700 mujeres del PRO que se reunieron ayer en un gimnasio de San Fernando como parte de las actividades por el 8 M. En el medio de ellas, María Eugenia Vidal sonreía y saludaba.

La ex gobernadora bonaerense tuvo ayer su primera reaparición pública en ese distrito de la zona norte del Conurbano. Y aunque no quiso hacer declaraciones políticas ni discursos, la actividad forma parte de su camino de vuelta a la arena política bonaerense.

“Hoy no voy a dar ningún discurso, porque como ustedes saben me autoimpuse un tiempo de silencio, y lo quiero respetar sin participar de actos parridarios -dijo-. Pero cuando supe que ustedes se convocaban no quise dejar de estar porque tengto mucho que agradecerle a las mujeres”.

La actividad de ayer en San Fernando fue, dicen cerca de Vidal, excepcional. Pero lo cierto es que la ex gobernadora viene desde mediados de febrero, cuando volvió de sus vacaciones familiares, moviéndose políticamente en la Provincia, con la intención de dejar en claro que seguirá jugando en territorio bonaerense.

Aunque por ahora nadie de su entorno se anima a dar definiciones sobre su futuro político, algunos dan por seguro que Vidal estará encabezando en 2021 la boleta de candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Juntos por el Cambio.

Por ahora, Vidal concentra esfuerzos en encolumnar políticamente a su tropa, básicamente en las cámaras legislativas y en las intendencias, donde busca recrear un espacio de influencia para volver a jugar fuerte en la escena pública pero recién, se estima, después de mitad de año. La semana pasada, por caso, encabezó un retiro en San Nicolás donde juntó a diputados, senadores y jefes comunales para unificar discursos y definir una postura común para el rol de opositores del gobierno de Axel Kicillof.