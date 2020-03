El Chavo Desábato apuesta por la simpleza

Leandro Desábato asumió oficialmente ayer al mediodía como nuevo director técnico de Estudiantes. En una conferencia de prensa que duró cerca de media hora en el Country Club de City Bell, dejó en claro que apostará a la “simpleza” para intentar sacar del equipo del mal momento que está atravesando.

El Chavo, quien estuvo acompañado por Agustín Alayes y Sebastián Verón, también habló de otros temas y dejó varios títulos. A continuación, diez temas que tocó el flamante entrenador albirrojo en su primer contacto con la prensa:

¿por qué aceptó el cargo?

Desábato, que estuvo más de un año dirigiendo a la Reserva albirroja, explicó por qué aceptó agarrar ahora el cargo de Primera División. “Hace un año creí que no era el momento, pero hoy sí. Se viene un partido difícil y la idea es ser lo más simple posible. Creo que de esa forma las cosas van a mejorar”, aseguró.

Luego, añadió sobre el mismo tema: “Estoy en el lugar que quiero. Cuando me retiré siempre fui detrás de mis palabras y dije que quería ser el primero técnico de Reserva un año y medio o dos. No llegué al año y medio, pero si tuve la posibilidad de ejercitarme yo, conocer el cuerpo técnico mío y la planificación de la semana. Sé que esto es algo distinto, pero tendré que convivir con eso. Me da tranquilidad saber que el cuerpo técnico está bien”.

Vale recordar que Desábato estará acompañado por Rodrigo Braña y Gustavo Salinas; en el aspecto físico trabajarán Federico Blanco y Martín Bocchino; mientras que Leandro Cortizo continuará entrenando a los arqueros y Christian Serrano seguirá siendo el encargado de los videos.

¿cómo salir del mal momento?

Estudiantes no está atravesando un buen momento futbolístico: en el año ganó apenas un partido y quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina en manos de Laferrere, equipo que milita en la Primera C.

Este es el panorama que el Chavo intentará empezar a cambiar desde el lunes. “A partir de un orden y de hacer las cosas lo más simple posible, vamos a ir mejorando”, sostuvo.

Siguiendo por la misma línea, acotó: “Tenemos que darles seguridad y transmitirles tranquilidad. A partir de ahí vamos a empezar a construir”.

¿cuál es su idea táctica?

Durante el ciclo de Gabriel Milito mucho se habló de los constantes cambios tácticos que hacía de una fecha a otra. Al ser consul dtado por sus preferencias, Desábato dejó en claro que cree que lo mejor es adaptarse al plantel.

“La manera de jugar va a depender del nivel que yo vea en los jugadores. 4-3-1-2, 4-4-2 y 4-3-3 son los esquemas que uso, simple. Yo me tengo que adaptar al plantel”, explicó Desábato, quien recién hoy comenzará a definir su primer once inicial para recibir a la Academia.

Ante la consulta de qué le pedirá a los jugadores, y retomando la idea de “simpleza”, dijo: “Buscaré ser lo más simple posible y convencer a los chicos de lo que yo quiero dentro de la cancha”.

¿cómo trabajar lo anímico?

Al hablar del mal momento que atraviesa Estudiantes actualmente, y con una amplia trayectoria como jugador, Desábato habló de la importancia de poner el foco también en el aspecto anímico de los futbolistas.

“Yo estuve también del lado de los jugadores y también tuve derrotas duras., Sé cómo está la cabeza de ellos jugador, que hoy quizás no pasa tanto por lo físico, sino por el cansancio mental. Es normal y hay que trabajar con eso”, aseguró.

Para este aspecto se sumará a trabajar otro ex jugador del club, Pablo Lugüercio, quien hace tiempo está metido en el ambiente del coaching.

¿cómo ve al plantel?

Al ser consultado sobre cómo ve al actual plantel de Estudiantes, aseguró que es “competitivo” y se mostró confiado en poder encontrarle una mejor versión.

“Hoy hay un plantel competitivo que no está pasando por su mejor momento, vamos a tratar de recuperarlo para que vuelva a dar pelea”, remarcó el flamante entrenador del León.

¿es una complicación dirigir a ex compañeros y amigos?

En el actual plantel de Estudiantes hay muchos ex compañeros de Desábato e, incluso, algunos de ellos son sus amigos.

Ante la pregunta de si esto es un obstáculo teniendo en cuenta que ahora ocupará otro rol, contestó: “Soy frontal y así lo fui siempre. Acá lo más importante es Estudiantes. Si tengo que poner a un amigo mío en el banco y no me entiende, quiere decir que no es mi amigo”.

En relación a esto, dejó en claro que van a jugar a los que vea mejor: “A partir del nivel que vea de los jugadores vamos a armar el mejor equipo en cancha”, y añadió: “Lo más importante es Estudiantes, yo voy a poner en cancha al que creo que está mejor”.

¿cuáles son los objetivos?

Al comenzar el 2020, y aún con Milito como DT, los objetivos del plantel de Estudiantes eran claros: clasificar a un torneo internacional. Si bien Desábato lo debe tener entre ceja y ceja a esta meta, dejó en claro que ahora las energías están en lo inmediato.

“Si logramos formar un equipo que contagie, los resultados vendrán solos. Debemos dar pasos cortos y seguros y por ahora no pensar en grandes objetivos”, aseguró.

¿cómo piensa que será la relación con los hinchas?

No hay dudas de que Desábato es un ídolo para los hinchas por todo lo que jugó y ganó como futbolista, aunque ahora intentará ganarse el corazón de los mismos en su función como entrenador.

“Sé que la gente de Estudiantes como jugador me va a querer y eso no se va a borrar, pero como entrenador dependeré de los resultados. Lamentablemente el fútbol es así”, puntualizó el DT albirrojo.

En relación a qué equipo se encontrará la gente el lunes en 57 y 1, indicó: “Podemos decir un montón de cosas, hay que esperar al lunes y que la gente saque sus conclusiones. Lo poco que podemos hacer es darle un orden al equipo”.

En tanto, habló de formar un equipo que se identifique con la gente: Quiero que el equipo juegue como pido yo, y obviamente, que se sienta identificado con la gente”.

¿tiene un dt referente?

Gracias a su extensa carrera, Desábato ha tenido muchos entrenadores. Ante la consulta de su se identifica con alguno en especial, contestó: “He tenido grandes entrenadores y de todos se sacan cosas, pero en definitiva tenés que saber los jugadores que tenés”.

Luego, sobre el mismo tema, agregó: “Una vez que uno conoce a los futbolistas, el cuerpo técnico tiene que ponerlos en su mejor versión y hacerlos sentir cómodos”.

¿por qué promovió a guzmán?

El jueves, en su primer entrenamiento en la Primera de Estudiantes, Desábato decidió promover a uno de los jugadores que tenía en Reserva: Mauricio Guzmán.

En su primera conferencia de prensa explicó los motivos de esta decisión: “Decidimos subirlo por las lesiones de Rojo y Fuentes. Es un jugador fuerte con buen juego aéreo”, y amplió: “Tiene cosas para mejorar, pero por eso es importante que este en el día a día con la Primera”.

