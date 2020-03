San Carlos irá a la Barranca con los mismo once

San Carlos, que arrastra tres triunfos en cadena y se posiciona cerca del primer puesto, tiene el equipo definido para enfrentar mañana a Argentino de Quilmes, en la Barranca, por la séptima fecha del Clausura de la Primera B. El Flaco Vivaldo dispuso la misma formación que goleó a Acassuso en la fecha pasada, es decir, Nicolás Tauber, Juan Ignacio Saborido, Federico Slezack, Germán Ré e Iván Masi; Ignacio Oroná, Matías Sproat, Wilson Altamirano y Alejandro Lugones; Pablo Miranda y Tomás Bolzicco.

EMPATÓ LOS ANDES

Los Andes empató sin goles con Fénix y no pudo trepar a la punta, en el comienzo de la fecha 7 de la Primera B. Hoy, a partir de las 17, van a jugar Acassuso vs. Colegiales y Tristán Suárez vs. Deportivo Armenio.