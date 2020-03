Guaidó busca encender a la desanimada oposición de Venezuela con una marcha

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, buscará el martes encender a sus desanimadas huestes un mes después de una gira internacional en la que Donald Trump prometió "aplastar" la "tiranía" del presidente socialista Nicolás Maduro.

La manifestación será una suerte de test para Guaidó, que desde hace un año es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, pero que en su tierra perdió la popularidad conquistada cuando prometió un gobierno de transición y llamar a elecciones.

Decenas de miles acompañaban sus movilizaciones después de que en su carácter de jefe del Parlamento se proclamara presidente encargado en enero de 2019 por considerar fraudulentas las elecciones que renovaron el segundo mandato de Maduro.

Su impulso dentro de Venezuela se fue atenuando al no vislumbrarse que la promesa de nuevas elecciones pueda concretase. A largo de 2019, la popularidad de Guaidó cayó de 63% a 38,9%, según la encuestadora Datanálisis.

"Hay desilusión", dijo a la AFP el politólogo Ricardo Sucre. "No se logró sacar rápidamente a Maduro. La gente no se involucra porque se le dijo una cosa y no se consiguió", añadió. También influye la relativamente poca visibilidad de Guaidó, apuntó Sucre.

Convocatorias como la del martes, se realizan fundamentalmente por redes sociales y no tienen cabida en la televisión estatal.

Para escuchar voces opositoras hay que recurrir, por ejemplo, a canales de YouTube en un país donde las fallas de internet y los apagones son frecuentes. Varios medios digitales opositores o independientes están bloqueados en territorio venezolano.