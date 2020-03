Buscarán conciliar recetas contra la doble fila con padres y las autoridades escolares

Salidas escalonadas, voluntarios ordenando el tránsito, cinco minutos de tolerancia, prohibición de estacionar frente a las escuelas, “división especial” con 500 agentes frente a los establecimientos educativos...la lista de estrategias que se han ensayado en los últimos años en la Ciudad para terminar con la doble fila frente a los colegios es larga. Pero ninguno de esos remedios logró curar la “epidemia” del doble y hasta triple estacionamiento frente a los edificios escolares.

Con la vuelta a clases, y dispuesta a ponerle freno al caos vial frente a las escuelas, la Comuna lanzó un plan de “tolerancia cero” que generó fuertes cruces y enojos de padres y madres a quienes ya no se les permitió detenerse para dejar o retirar a los chicos. Y ahora, ante el fuerte revuelo que causaron los sorpresivos controles, el Municipio anticipó que en el transcurso de la semana convocará a las autoridades de distintas escuelas céntricas, así como a integrantes de la comunidad educativa. La idea, trascendió, es generar una mesa de diálogo para conciliar alternativas a fin de organizar el flujo vehicular frente a los edificios escolares.

En las últimas horas el tema estuvo en boca de todos. Y mientras los padres se quejan, incontables automovilistas, hartos de quedar atrapados en el laberinto vial frente a los colegios, salieron a respaldar los operativos para desterrar de una vez por todas la molesta y peligrosa doble fila en las escuelas.

“Con respecto al operativo que estuvo montando el Municipio en inmediaciones a diversas instituciones educativas para controlar el ingreso y la salida de los alumnos, evitando el estacionamiento en doble fila, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano tiene previsto convocar a una mesa de diálogo esta semana con autoridades de diversas instituciones educativas y la comunidad educativa de padres y alumnos”, dijeron voceros comunales.

El llamado busca el objetivo “de poder trabajar esta política de control y seguridad vial en forma conjunta, a fin de poder evitar que se generen situaciones de “tensión” y se pueda abordar en forma coordinada”.

Entonces, ¿los controles frente a las escuelas quedarán en “stand by”? En el Municipio aseguran que se “ha tomado la determinación de mantener el control vial en inmediaciones a las instituciones educativas, con el fin de poder garantizar un tránsito fluido, sin que el ingreso y salida de los alumnos obstaculice a los demás transeúntes y automovilistas”, pero, aclaran, las autoridades comunales creen “que es imperioso poder trabajar esto en una mesa de diálogo con los sectores involucrados, es por eso que esta semana se trabajará en esa línea”.

Las autoridades municipales tomaron esa decisión después de que padres y madres de colegios como el Sagrado Corazón y el Inmaculada pusieran el grito en el cielo por la forma en que se implementaron los controles. “Si no nos permiten estacionar, que nos den una alternativa, ellos tienen que resolver el problema del tránsito”, coincidían.

“TIENE SOLUCIÓN”

Daniel Zuccarelli, magister en Seguridad Vial, está convencido de que la doble fila frente a las escuelas “tiene solución”. Y, consultado por EL DIA, el especialista en cuestiones viales rechazó la forman en que se lanzaron los controles: “Ir a multar a la gente sin darle una posibilidad de solución es un mamarracho”, dijo.

El experto en seguridad vial explicó que el problema tiene dos partes conflictivas: “Por un lado la incapacidad que tiene el municipio porque no hay especialistas en el tema; acá no hay planificadores”, consideró. Además resaltó que “el tránsito es un instrumento de control político y ninguna gestión se quiere tirar contra la gente”.

El experto dijo que, al aplicar una multa, no se puede dejar de observar si el infractor comete la falta por desidia o porque no tuvo otra opción. “La otra parte conflictiva es la gente, que les va a plantear (a las autoridades y los inspectores) ‘si no quieren que estacione en doble fila denme una solución’”.

Zuccarelli dijo que a la hora de buscar respuestas “hay que distinguir el tipo de escuela, cada una tiene sus características”. El experto dijo que “el tema hay que estudiarlo, no se puede salir a multar y nada más. Porque hay que analizar no sólo la doble fila, sino la composición del tránsito, los semáforos, el flujo vehicular, el estacionamiento, el ancho de calle, los horarios de las actividades de cada institución y los centros administrativos cercanos”.

Como ejemplo puso lo que ocurre en torno a la Escuela Normal 3, en 8 y 59, donde también confluyen otros establecimientos educativos. En la zona, desde temprano, están todos los espacios para estacionar ocupados por los empleados del Ministerio de Infraestructura provincial, las fiscalías, organismos estatales que funcionan en el barrio y los comercios. “Hay que mirar a qué hora un automovilista estaciona. Muchos ponen el auto a las 6 de la mañana y se van recién a las 19, porque no les importa lo que se paga por el Medido. Entonces, cuando llega la persona que tiene que repartir a los chicos en las escuelas, no tiene dónde detenerse. No lo podés sancionar y ya; tenés que darle una solución al usuario de la vía”, consideró, porque sino “vos estás discriminando gente que está 15 o 20 minutos detenida por alguien que está estacionado todo el día”.

Zuccarelli recordó que en los 80’ realizaba ensayos, relevamiento de patentes en zonas de al menos seis manzanas, y reuniones en las escuelas, como recursos para estimar la cantidad de autos y el flujo vehicular a fin de determinar qué medidas tomar y si era necesario o no prohibir el estacionamiento. “Lo que falta planificación”, remarcó.

