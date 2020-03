Siguen reclamando justicia por Paulina Lebbos a 14 años del crimen

El padre de Paulina Lebbos, la estudiante universitaria asesinada en Tucumán, dijo ayer, a 14 años del crimen, que “la lucha va a dar sus frutos” y que “la verdad y la justicia van a prevalecer”.

Lebbos dijo que “la investigación por el secuestro y el homicidio de Paulina sigue abierta y es imperioso que la justicia siga avanzando”, afirmó Alberto Lebbos, el papá de la víctima de 23 años.

En el marco del 8M, Lebbos manifestó “se ha logrado un gran avance en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Sin embargo, cada año aumentan los femicidios y no hay límites para esta violencia que se lleva la vida principalmente de mujeres jóvenes”.

El caso de Paulina no fue calificado por la justicia como un femicidio ya que fue cometido antes de 2012, cuando se incluyó esa figura en nuestro Código Penal.

En tanto, Lebbos confirmó el miércoles 25 de marzo próximo comenzará el juicio a Carlos Albaca, quien fue fiscal de la causa por el crimen de Paulina “por más de siete años”.

“Este hombre (por Albaca) está acusado de once delitos, entre ellos el encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, indicó Lebbos.

Este será el tercer juicio que se realiza en Tucumán por el encubrimiento y asesinato de la joven estudiante universitaria.

El primero se llevó a cabo entre fines de 2013 y principios de 2014 y tuvo como imputados a tres ex policías, quienes fueron condenados por “encubrimiento” por fraguar las actas de la declaración de un testigo y del hallazgo del cadáver.

El segundo juicio oral comenzó a principios de 2018 y tuvo como acusados también a un ex policía y cuatro ex funcionarios del ex gobernador tucumano José Alperovich, actualmente senador con licencia otorgada por la Cámara Alta, tras haber sido denunciado por abuso sexual por su sobrina segunda.

Todos esos acusados también fueron encontrados culpables de “encubrimiento”, mientras que Roberto Luis Gómez, quien había llegado al juicio imputado como “partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte” de Paulina fue absuelto y puesto en libertad.

“Tras 14 años de lucha estamos con convencidos de que la lucha va a dar sus frutos y que la verdad y la justicia van a prevalecer”, concluyó el padre de la víctima.

El crimen de Paulina ocurrió el 26 de febrero de 2006, cuando la joven salió de un boliche, adonde había ido a bailar con una amiga.

Alrededor de las 6.30, ambas subieron a un remís: la amiga descendió primero en su domicilio y Paulina siguió viaje hasta la casa de su novio, aunque nunca llegó a destino.

Después de 13 días, la joven fue hallada muerta al costado de una ruta.