Loustau defendió sus polémicas decisiones

El árbitro de Atlético Tucumán-River, Patricio Loustau, se defendió de las críticas recibidas luego de sus polémicas decisiones: dos supuestos penales ignorados en favor del Millonario y un gol anulado a Rafael Santos Borré a poco de comenzado el encuentro.

“La posición de la cámara, de manera oblicua, es algo que trabajamos en el VAR. Da la sensación que con la tecnología se hubiese definido claramente algo que acá no se puede. En situaciones tan grises yo soy de los que cree que hay que darle la derecha al línea”, dijo respecto al tanto anulado al delantero colombiano de River. “En el tema centímetro o milímetros es como te digo: debe tener la derecha el ser humano”, declaró en TyC Sports.

De la jugada de Nacho Fernández dentro del área también fue contundente en su explicación: “Lo que percibo es que hay un control largo de Fernández, no es un control absolutamente dominado, y lo que percibo es que se da un entrevelo entre los dos futbolistas. Hay un contacto, pero el contacto es taxativo, es decir que se genera el contacto. Si entre piernas no hay contacto, hay aire; si hay contacto, es taxativo. Para mí Fernández aprovecha ese contacto, que no tiene ni la intensidad ni la fuerza para que caiga”.

Por último se refirió al otro penal que reclamó la gente de River, la sujeción a Matías Suárez. “Estas situaciones abren el debate porque son interpretativas. En esta, puntualmente, percibo que entre dos futbolistas hay un forcejeo, hay un leve estiramiento de camiseta, y quiero dejar en claro que sujetar es impedir, forcejeo natural del juego, trastabilla el delantero con el defensor”, sentenció el árbitro que remarcó: “Reafirmo las decisiones que tomé”.