Boca siguió el carnaval con una fiesta que seguro recordará por muchos años

La fiesta de Boca campeón pasó largamente la barrera de la medianoche del sábado, porque a lo largo y ancho del país, miles de hinchas festejaron el título conseguido postergando nada menos que a River, en pueblos y ciudades que alteraron su ritmo ni bien quedaron sellados el triunfo boquense frente a Gimnasia, en la Bombonera, y el empate de los Millonarios en Tucumán. En ese marco, una verdadera multitud se congregó en el Obelisco, celebrando hasta altas horas de la madrugada como en las grandes conquistas.

Cantaron, saltaron y se divirtieron como los fanáticos que tuvieron la posibilidad de ser testigos presenciales del triunfo ante el Lobo, la dirigencia que se hizo cargo del club con Jorge Amor Ameal ocupando el cargo de presidente y Juan Román Riquelme al frente del área fútbol, y el plantel que a partir de una notable actuación desde que el torneo se reinició tras el receso de fin de año consiguió lo que parecía imposible: ser campeón dejando atrás a River en un histórico mano a mano.

EL VOLVER A VIVIR DE TEVEZ

Carlos Tevez, autor del gol que significó el campeonato, reconoció que esta Superliga es “una de las alegrías más grandes que me dio el fútbol. Tengo muchos títulos, no sé cuántos, y lo vivo como si fuera el primero. Todavía no caigo”.

El Apache, quien bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, recuperó el protagonismo que había perdido bajo la anterior gestión de Gustavo Alfaro, manifestó que “nos comprometimos a dar pelea hasta el final del campeonato aunque River nos llevara ventaja en la tabla. Supimos jugar bajo presión. Y la pelea tuvo este premio”, y a propósito del anterior DT Xeneize dijo: “No me quiero olvidar de (Gustavo) Alfaro, porque fue una pieza importante para armar este Boca”.

Sobre el crecimiento de su nivel personal en estos últimos partidos, Tevez consideró: “Fue mucho tiempo de luchar contra muchas cosas, inclusive con mi cabeza, para salir del pozo. Por suerte lo logré... Volví a tener hambre de gloria, a sentir que tenía que volver al barrio, a bajarme de un montón de cosas. Entendí que tenía que volver a pelear como aquel pibe que recién arrancaba”.

“Siempre creímos que Boca podía volver a ser el club que queríamos... Los sueños empiezan a hacerse realidad”

Jorge Amor Ameal,

Presidente de Boca

En ese sentido destacó a la figura de Juan Román Riquelme, vicepresidente del club: “Tuvimos muchas charlas importantes y me ayudó muchísimo para llegar a este presente. Los dos estamos en el mismo barco que es que Boca sea cada vez más grande”.

VOLVIÓ CON EL TÍTULO BAJO EL BRAZO

Miguel Angel Russo, entrenador que tomó la posta y coronó a Boca campeón de la Superliga, reconoció a tarea cumplida por su antecesor, Gustavo Alfaro, quien dejó el cargo en diciembre pasado, tras la eliminación del equipo en semifinales en la pasada edición de la Copa Libertadores, a manos de River.

“Sería muy injusto si me lo atribuyera yo solo, si no reconociera los méritos que tiene (Gustavo) Alfaro en este título”, expresó el técnico que ni bien se hizo cargo del equipo planteó los términos para mantener las chances de ser campeón hasta la última fecha.

“Ayudamos, junto con toda la gente que trabajó en el club ese año controvertido y difícil, a ponerlo otra vez de pie”

Gustavo Alfaro,

Ex entrenador boquense

“El equipo supo soportar la presión, se vino desde atrás y consiguió el campeonato. Los jugadores hicieron lo suyo también, obviamente”, sostuvo el técnico Xeneize que en este sprint de cierre de certamen consiguió seis de siete en triunfos y apenas igualó sin goles con Independiente: 19 puntos sobre un ideal de 21 posibles.

“Conseguir un título en esta institución es muy lindo, no tiene precio”, resumió quien de inmediato explicó que en Boca no hay descanso... “Esta institución es tan grande que termina el festejo y ya nos ponemos a pensar en el partido del martes”, en relación al encuentro de mañana frente a Independiente Medellín (DIM) colombiano, por la segunda fecha del Grupo H de la Libertadores.

Miguel Ángel Russo, el sábado cerca de la medianoche, cuando brindaba la conferencia de prensa post partido con Gimnasia, recibió un baldazo de agua fría de los jugadores Carlos Izquierdoz, Franco Soldano, Carlos Zambrano y Marcelo Weingandt, quienes irrumpieron cuando el entrenador hablaba acompañado por su nieto y le descargaron el recipiente al grito de ¡dale campeón!, y debió suspender diálogo.

El técnico quedó con una sonrisa inmóvil y tuvo un diálogo cómplice con el niño.