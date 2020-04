La voleibolista platense Tatiana Vera está en España y podrá volver al país recién en mayo

La voleibolista platense Tatiana Vera, jugadora del club Haro Rioja de España, no podrá regresar a su país al menos hasta el 1 de mayo, debido a la imposibilidad de vuelos y el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus.



Vera indicó desde Haro, una localidad de 12.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que con su novio tenían "boleto por Latam pero fue cancelado dos veces", el último para el pasado martes 31 de marzo.



"Sigo en España, estoy bien, cuidándome mucho, y el hecho de ir al aeropuerto (de Madrid, a tres horas y media por tierra) me generaba bastante miedo también, por lo que quedaré un mes más acá", agregó en diálogo con Télam.



Vera contó que "en Haro hubo muchos afectados, pero hace algunos días está más tranquilo".



La es Loba aseguró que "todo comenzó tarde en España, la gente se lo tomó muy a la ligera y nunca imaginó que podía generarse toda esta locura".

"Con mi familia hablo todos los días y ellos me dijeron que comenzaron la cuarentena casi al mismo tiempo que yo acá", graficó Vera.



En cuanto a la posibilidad de regresar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas "es una lotería, porque no brindan información telefónica", indicó la armadora surgida de Gimnasia. "Hoy el papá de mi novio nos avisó que ponían a disposición dos vuelos, pero la verdad es que nosotros acá estamos bien y por suerte el equipo donde estoy se puso a disposición de mi realidad y me dejó el piso hasta cuando tenga que irme", añadió.



"Vimos que mucha gente está en el aeropuerto varada hace muchos días, y como nos confirmaron el regreso para el 1 de mayo decidimos esperar y ver cómo sigue todo", completó Vera.



"Obvio que nos encantaría poder hacer la cuarentena cerca de nuestras familias, pero también sabemos que nos exponemos nosotros al viajar y al llegar allá", concluyó.