“Todo es caótico, lo único que quiero es volver a casa”

Tatiana Vera se encuentra actualmente en uno de los focos principales de propagación del coronavirus, en España. La platense, ex jugadora de Gimnasia y actualmente del Osacc Haro Rioja Vóley, está aislada “en forma voluntaria” en su departamento esperando regresar al país, ya que la Federación dispuso dar finalizada la temporada como consecuencia de la pandemia que afecta a todo el mundo.

“La verdad que en este momento es todo un caos; aunque en un primer momento no hubo conciencia de la gravedad, ya que todo se tomó de una manera muy superficial”, comenzó diciendo en el diálogo que mantuvo con este medio desde la ciudad de Haro, que pertenece a la provincia de La Rioja al norte de la península ibérica.

“Ahora me encuentro aislada de manera voluntaria en mi departamento, junto a mi novio y una compañera de equipo. Por suerte no presento síntomas del virus teniendo en cuenta que Haro fue una de las regiones de España más afectadas por el coronavirus”, recalcó la ex armadora de Las Lobas.

Desde hace dos años, Tati se encuentra jugando en la Liga de España siempre defendiendo la camiseta del Haro Rioja Vóley. En su tono de voz se la nota angustiada, al lógico, pero está contenida por sus familiares que se encuentra en permanente contacto desde La Plata.

“El sábado de la semana anterior cuando volvíamos de jugar en Madrid se tomaba como una parodia si nos iban a dejar ingresar al pueblo, ya que Haro fue una de las ciudad más afectadas de La Rioja. En nuestro caso entrenamos hasta el jueves a la mañana. Ese mismo día por la tarde tuvimos una reunión con la dirigencia y el cuerpo técnico y decidieron suspender los entrenamientos hasta el 25 de marzo, pero el sábado se conoció la noticia que la Federación había suspendido toda actividad en ambas ramas, ya sea en el ámbito masculino y femenino, de la competencia por toda la temporada”, recalcó.

Como quedó dicho, Tatiana se encuentra realizando una cuarentena voluntaria. “Hemos tomado todas las medidas del caso para tratar de no propagar el virus y tampoco contagiarnos. Solamente ahora estamos esperando volver al país. En Haro hubo muchas casos y también gran cantidad de muertos, pero con el paso de los días fue disminuyendo la cantidad de forma progresiva”.

“Estamos en una cuarentena voluntaria para no contagiarnos”, dijo Tatiana Vera

Cuenta Tati que el regreso a la Argentina está por demás complicado. “Está todo colapsado, porque no pueden ingresar al país todas las lineas aéreas por lo que genera cierta incertidumbre a todos los que estamos acá en Europa. Recién hoy (por ayer) no pudimos contactar con gente de la Cancillería. Firmamos un formulario para constatar que nuestra nacionalidad es argentina, pero estamos a la espera del protocolo que resuelva Aerolíneas Argentinas; mientras tanto permanecemos acá encerrados. Solamente salimos a la calle para aprovisionarnos de los alimentos”.

Por último, Tati -que también integró el seleccionado argentino- dejó una reflexión con respecto al coronavirus. “Espero que la gente en Argentina se consciente que en un hecho que afecta a todos en forma global y la principal forma de evitarlo es tomando conciencia y que cada persona tome la real dimensión que tema es muy grave y que mata gente. No discrimina a genero, ni edad y sobre todo cuidar a las personas mayores y a los grupos de riesgo que son a quienes más afecta”, enfatizó la jugadora de vóley que dentro de pocos días estará cumpliendo 27 años.

A todo esto, Tati espera volver lo más pronto posible a nuestro país para reencontrares con su familia tomando las medidas del caso de todos de los que regresan del exterior.