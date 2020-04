Extienden el Ahora 12 a alimentos y medicamentos

El Ministerio de Desarrollo Productivo extendió el Programa Ahora 12 por tres meses (hasta el 30 de junio) y dispuso la incorporación de nuevos rubros como alimentos, bebidas, insumos médicos y medicamentos, que hoy son considerados esenciales en la actual emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El Gobierno también decidió impulsar las compras de productos online en cuotas fijas, a raíz de las actuales medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, se informó oficialmente.

Mientras, la renovación del programa Precios Cuidados prevista para el 7 abril próximo se postergará hasta el 20 de ese mes, debido al congelamiento de valores establecido en la resolución 100/2020, informó ayer la Secretaría de Comercio Interior.

La resolución, que fue publicada el 20 de marzo en el Boletín Oficial, estableció que el precio de 300 alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, se retrotraigan por 30 días a los valores que regían el 6 de marzo último, en el marco de las necesidades sanitarias para contener el avance del coronavirus.

Debido al alcance de esta normativa, los valores de los productos de Precios Cuidados deberán mantenerse hasta tanto concluya el plazo de precios máximos, el cual puede ser renovado.

Finalmente, según trascendió, el Banco Central (BCRA) decidió no postergar los vencimientos de las tarjetas de crédito -algunas ya tienen fecha de hoy-, pero volvió a recortar la tasa de interés, del 55 al 49% nominal anual, el tope que los emisores pueden cobrar a sus clientes por financiar consumos no cancelados al cierre del resumen del mes. También dispuso que no será exigible un pago mínimo, en vista de las restricciones en la actividad económica.