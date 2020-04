Bill Gates y su plan de 3 puntos para ganarle la pelea al coronavirus

Bill Gates es una de las mentes más brillantes del mundo. Y cada vez que habla deja muchas frases para pensar. Ya había anticipado hace 5 años que una pandemia sería el principio de la próxima gran crisis. Luego que el aislamiento iba a durar no menos de 3 meses. Y en las últimas horas dio a conocer su plan de tres puntos para ganarle la batalla al coronavirus.

En un artículo de opinión que escribió en el diario estadounidense "The Washington Post", el cofundador de Microsoft relata cómo tanto Estados Unidos como muchos otros países toman decisiones de forma tardía contra el Covid19 y es por ello que brinda los detalles de cómo dar la pelea en base a recomendaciones de expertos con los que tuvo contacto tras encarar un estudio con la Fundación Gates, que financia la investigación para un tratamiento para el virus.

"No hay duda de que Estados Unidos perdió la oportunidad de adelantarse al nuevo coronavirus. Pero la ventana para tomar decisiones importantes no se ha cerrado. Las elecciones que hagamos nosotros y nuestros líderes ahora tendrán un enorme impacto en lo pronto que comiencen a bajar los números de casos, cuánto tiempo la economía permanecerá cerrada y cuántos ciudadanos tendrán que enterrar a un ser querido debido a COVID-19", sostiene Bill Gates. Luego, se lanza a explicar su primer punto: "Debemos tener un enfoque nacional consistente para los encierros que se imponen para contener la propagación de la enfermedad. En Estados Unidos, algunos estados no están en cuarentena por completo como 'receta para el desastre'. Debido a que las personas pueden viajar libremente a través de las fronteras estatales, también puede hacerlo el virus. Los líderes deben ser claros: el cierre en cualquier lugar significa el cierre en todas partes. Hasta que los números de casos comiencen a disminuir, lo que podría llevar 10 semanas o más, nadie puede continuar con los negocios como de costumbre o relajar la cuarentena. Cualquier confusión sobre este punto solo extenderá el dolor económico, aumentará las probabilidades de que el virus regrese y causará más muertes".

En cuanto al segundo punto, el filántropo asegura: "En segundo lugar estarían las personas altamente sintomáticas con mayor riesgo de enfermarse gravemente y aquellas que probablemente hayan estado expuestas". Luego se explaya acerca del tercer punto, en el que adopta “un enfoque basado en datos para desarrollar tratamientos y una vacuna, instando a los líderes a ayudar no avivando rumores o el pánico”. Para cerrar, sostiene: “Queda un largo camino por recorrer, pero si tomamos las decisiones correctas ahora, informados por la ciencia, los datos y la experiencia de los profesionales médicos, podemos salvar vidas y hacer que todos volvamos a trabajar”.