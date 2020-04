El aislamiento, un desafío: nuestra vida se adapta a los cambios y obliga a modificar costumbres

El aislamiento obligatorio que decretó el gobierno nacional el pasado 20 de marzo y que seguirá extendiéndose para evitar los contagios y que el COVID-19 sea lo menos dañino posible cuando llegue el invierno, obligó a los argentinos a cambiar de vida. A modificar ritos y costumbres, que son una marca registrada en nuestro país y reconocidas en el mundo, sobre todo en lo que atañe a la vida social potente que nos caracteriza.

Es momento de reinventarse, sin perder esa esencia, y es todo un desafío. El saludo con un codo, que en su momento generó risas y burlas, fue una barrera que costó asimilar pero que poco a poco se fue instalando y hoy es respetada por la mayoría de los ciudadanos. El argentino es “besuquero”, “abrazador”, demostrativo”, y vaya si costó no saludar a la vieja, a un amigo, a un hermano con un abrazo o un beso que haga ruido. Y seguramente cuando todo esto pase, volverán y con más fuerza. De momento, hay que respetarlo y nos hemos ido acostumbrando.

Las salidas, las juntadas, las reuniones y lo más doloroso quizás, los cumpleaños, quedaron en las gateras. Están agazapados esperando pegar la vuelta. Hoy se convirtió en una marca registrada celebrar los cumpleaños de manera virtual, mediante llamadas de video por WhatsApp, Zoom, Instagram o cualquier otra aplicación que permita ver al cumpleañero por lo menos un rato mientras sopla una velita.

EL DIA reflejó recientemente dos casos de celebraciones virtuales en nuestra ciudad. Uno es el de Eva, que cumplió su primer añito y sus padres no quisieron que se quede sin su merecido canto de "Feliz cumpleaños". Es por eso que los vecinos del barrio salieron a sus balcones para cantarle bien fuerte a la pequeña quien, seguramente, dentro de unos años leerá la nota de EL DIA para que el recuerdo sea imborrable (vea: https://www.eldia.com/nota/2020-4-8-19-56-0-eva-festejo-su-primer-anito-de-vida-en-cuarentena-pero-acompanada-por-toda-su-vecindad-la-ciudad). El otro es el de Ana, que sopló 102 velitas de manera virtual y estuvo acompañada por todos sus familiares y amigos pero del otro lado de la pantalla y con abrazos y besos a la distancia (vea: ) Dos claron ejemplos de que mucho ha cambiado pero las costumbres siguen intactas.(https://www.eldia.com/nota/2020-4-9-17-15-0-ana-festejo-sus-102-anos-con-saludos-virtuales-y-todo-el-carino-de-sus-amigos-y-quienes-la-cuidan-politica-y-economia)

No son pocos los “invitados” que deciden ponerle un poco de onda a la cuestión y sorprenden al “celebrador” con alguna indumentaria festiva, disfraces, pelucas o maquillajes para que el momento sea lo más llevadero posible y arrancarle una sonrisa a quien no puede festejar cerca de los suyos como hubiese querido.

Algún efecto positivo que contrasta con estos malabares que se enfrentan para no perder costumbres, también tiene el aislamiento y uno de ellos es la predisposición o las relaciones que comienzan a aflorar con los vecinos. El “¿necesita algún mandado?” , por ejemplo, es una de las frases que se han vuelto más recurrentes de balcón a balcón o de patio a patio. Ayudar al otro, al que es de riesgo, al que por una cuestión de edad y/o patología no puede ir al mercado, produce otro tipo de acercamiento que justamente no es el físico pero que no es menos importante.

Por otra parte, se retomó una vieja costumbre: agarrar el teléfono fijo (los que aún lo mantienen) y hablar, y hablar y hablar. No son pocas las personas que enfrentan en soledad la cuarentena y la necesidad de hablar con alguien es lo que impera. Sobre todo en los mayores, que aún conservan una línea telefónica hogareña y que desempolvaron la agenda para llamar a las amistades y parientes, rememorando anécdotas e historias y que se vuelvan un pasatiempos. Claramente no es casualidad, que en las últimas semanas, el uso de teléfono fijo haya crecido casi un 20 por ciento según diferentes estudios.

Ante todo esto, la premisa siempre será hacer llevaderos los momentos. Y por eso también, lo que antes hacíamos en la casa de amigos o parientes, ahora lo hacemos solos o en pareja y aparece el contraste: algunos kilos de más. Porque se enciende el fuego para la parrilla igual, y si no se apela a la parrigás, aparece el horno y se hacen asados igual y se descorcha algún vino o se destapa una cerveza para no perder las costumbres y que estos cambios sean tan solo pasajeros. Cuando la comida esté lista se compartirá la foto en algún grupo para sentirse cerca del otro.

Seguramente estos cambios tan necesarios como fundamentales para enfrentar a “este enemigo invisible” no terminarán atentando contra la esencia. Todo pasa y volveremos a ser como antes.

Los cumples de Eva y Ana

En las últimas horas Eva cumplió un año y Ana 102. Y para ambos se trató de un festejo atípico.

En un edificio ubicado en 29 Nº 1811, entre 69 y 70, un grupo de vecinos se organizó para que una beba no pasara su primer cumpleaños sola. Esperaron a que la familia terminara de almorzar y reposara y cuando el reloj marcó las 16.00 todos salieron a sus balcones para cantarle a Eva Gutierrez Caffasso su primer "Cumpleaños feliz". Pero no sólo hubo canto y aplausos. En la fiesta, que incluyó a todos pero respetando las medidas de distanciamiento social para evitar los contagios de coronavirus, también hubo una torta y por su puesto guirnaldas y adornos. Todo corrió por cuenta de los vecinos.

"Fue una alegría inmensa ver a todos mis vecinos festejando el cumpleaños de Eva. Por el momento que estamos pasando todos, que se hayan tomado la molestia de preparar esta sorpresa, de verdad que es una caricia al alma" contó Leonardo, el papá de la cumpleañera. Muy emocionado por lo vivido, este padre confesó que quedó asombrado por esta muestra de afecto ya que si bien con los frentistas existe un trato cordial con la mayoría sólo se daba los "buenos días" o las "buenas tardes".

"Esta experiencia demuestra que uno vive a mil. Con muchos de los frentistas nunca había pasado de un saludo. Y cuando para la pelota y se da cuenta de que lo rodean buenas personas, uno se pone muy contento y acogido" dijo Leonardo que después de los festejos virtuales con la familia salió a repartir torta puerta por puerta, eso sí, siempre respetando la distancia. Tras grabar el video en el que se ve a todos los vecinos cantándole a Eva, de forma inmediata se comunicó con eldia.com para compartir con todos los platenses esta muestra de fraternidad. "Creo que estas son las cosas lindas de la vida. Por eso se me ocurrió compartirla con ustedes así hacen públicas estas imágenes" sostuvo.

Por su parte, Ana Delia Brath, una platense que en las últimas horas sopló las 102 velitas vivió ayer quizás el cumpleaños más atípico de su vida: a raíz de la cuarenta obligatoria recibió besos y abrazos virtuales de parte de su familia y de sus amigos que si bien no estuvieron junto a ella se hicieron presentes gracias a la tecnología. De todos modos no estuvo sola en este día tan especial. Los amigos que se hizo a lo largo de los últimos años en el Hogar Bosques de Roga y el personal de la salud que la cuida a diario, hicieron posible que esta jubilada pudiera pasar su día muy feliz y con mucho afecto.

Si bien físicamente no pudieron estar, sus afectos se encargaron de hacerle saber que no se encuentra sola y que pese a las circunstancias sanitarias que se están viviendo en el mundo, el cariño y la fraternidad nunca faltan. En diálogo con eldia.com Jorge, hijo de Ana, contó que llevó la torta y las gaseosas para que al festejo no le faltara nada. "Le puse Covid-19 para que nos acordemos en el futuro de esta circunstancia que estamos viviendo" apuntó. Detalló que, además de la videollamada que hizo él con su mamá, también hubo saludos desde Rosario y desde otro rincón de nuestra Ciudad, donde se encuentran sus otros dos hermanos.

Los nietos y los bisnietos también dijeron presente en este día con fotos, videos y mensajes de amor que leyeron las chicas que cuidan a esta entrerriana que llegó a nuestra ciudad hace casi 80 años para estudiar y que luego decidió radicarse en este suelo tras conocer a quien sería su esposo. Sobre la vida en el hogar, Jorge indicó que no hay grises en cuanto a las medidas de prevención. "Está prohibido el ingreso de toda persona ajena al lugar y cada cosa que se lleva se desinfecta. Ahora es momento de cuidar a nuestros abuelos. Después tendremos tiempo para festejar otros cumpleaños" señaló.

Al referirse al secreto que ha llevado a Ana a llegar a esta edad, Jorge destacó que no lo conoce pero sí tiene certeza de que hay costumbres que la acompañaron toda la vida y que quizás se pueda encontrar allí la respuesta a su longevidad. "Mi mamá siempre estuvo muy activa. Su vida siempre fue emprender, tener proyectos, reírse y estar rodeada de amigos. Pero hay algo que siempre me llamó la atención: cada noche antes de dormir tomaba una medida de lemonchelo. Eso era sagrado" relató.