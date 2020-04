Cristiano Ronaldo en medio de otro lío: rompió la cuarentena y se fue a la cancha

Cristiano Ronaldo acaba de quedar envuelto en otra polémica al romper la cuarentena y salir de su caza para ir a entrenar a un estadio Madeira, la localidad donde está actualmente , para no perder su estado físico.

Las crónicas periodísticas al respecto destacan que esa actitud hasta le valieron críticas de las autoridades sanitarias de su país.

'CR7' está en su natal Madeira en los días sin entrenar con la Juventus, por eso decidió ir al estadio local para no perder la forma física y poder trabajar con balón en un espacio más amplio. Pero los ejercicios en cancha lo pusieron en el ojo del huracán.

"Cristiano Ronaldo no tiene un permiso especial para entrenar. Tiene derecho a entrenarse siempre que respete las normas, como todos los ciudadanos. No tiene ningún privilegio", advirtió en conferencia de prensa el secretario de salud de la región de Madeira, Pedro Ramos.

El funcionario gubernamental añadió que "el mejor jugador del mundo debe usar su imagen para dar un ejemplo. Pero Cristiano me parece haber hecho solo unos minutos de ejercicio y, por lo tanto, no hay daño en el mundo. No me gustaría que se dijera que es trivialización, porque todos somos responsables".