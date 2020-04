Transportistas escolares advierten que la situación del sector es “dramática”

Las clases llevan más de 20 días suspendidas. No se sabe cuándo regresarán. Y desde las máximas autoridades nacionales afirman que “no es una prioridad el regreso a las aulas”, para preservar la salud de los alumnos, evitando la masiva circulación en los edificios escolares. Esta situación generó una crítico escenario en el sector de transportes escolares, en el que reclaman una urgente respuesta a la situación planteada porque los ingresos se redujeron literalmente a cero.

La crisis que describe la Asociación de Propietarios Transporte Escolar La Plata (APTELP), es tal que enviaron una nota al intendente municipal Julio Garro para pedirle comida, ante la situación de extrema gravedad que puso al sector en situación de vulnerabilidad.

También reclaman que se haga una quita o excepción en los impuestos nacionales, provinciales y municipales por un término de 180 días o hasta el reinicio de clases porque más de 800 familias de la Ciudad se encuentran en emergencia impositiva y alimentaria, porque “si no trabajamos, no comemos, no tenemos ingresos”, apunta el presidente de la entidad, Rodolfo Bogarsukoff.

“Queremos que conozcan la situación de las familias del transporte escolar. Somos vecinos y contribuyentes inscriptos en Afip, cumpliendo con todas las obligaciones que establecen la autoridades nacionales provinciales y municipales. Manteniendo vehículos en perfectas condiciones, más el cumplimiento de la VTV, libretas sanitarias, carnet con certificado de no poseer antecedentes. Todo como corresponde y siempre ha sido así, por lo valioso que es el traslado de niños que es nuestro trabajo”, explican en un comunicado de Aptelp.

Desde la entidad remarcan que están “con gastos y sin ingresos desde diciembre pasado. El receso escolar y ahora la pandemia del coronavirus nos mantiene en la inactividad a más de 800 familias entre propietarios más celadores y choferes, que necesitan del trabajo por ser su único ingreso”.

Por último afirman que “a la sociedad le decimos que estamos en emergencia y a nuestros gobernantes que consideren nuestra situación crítica (impositiva- alimentaria ) estableciendo una quita y/o excepción a los impuestos nacionales , provinciales y municipales por un término o plazo de 180 días o hasta el reinicio de clases.