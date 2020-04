Convive con medio metro de agua: "Grabé un video por si me paran en la calle, porque no me creen"

A pesar de la presencia del coronavirus el drama de las pérdidas de agua en La Plata no cesó. En el día de hoy un vecino expresó una preocupación enorme por una filtración en un local ubicado en la esquina de 1 y 64, donde todos los días se acumulan no menos de 25 centímetros de agua. La situación, dijo, es un calvario porque desde hace tres días que concurre a diario al inmueble para encender una bomba de extracción durante un lapso de 4 horas.

Este drama se presenta en el sótano del local y data de unos cuatro días, o al menos fue ese el momento donde el damnificado, identificado como Gastón, se topó con ese sector completamente inundado.

"Tenía 60 centímetros de agua. Tuve que venir con un plomero y con una bomba. Hicimos un desagote que nos llevó dos días enteros", enfatizó.

El inconveniente lo atribuyó a la red externa de agua, a una avería. "Cuando logramos sacar el agua vemos que ingresaba agua por una de las paredes que limita con la vereda. Entonces hicimos un pozo del lado de adentro de la propiedad y llegamos a lo que es la base de la pared. Allí vemos como se filtra el agua", señaló.

Según consignó, "por este inconveniente me comuniqué con ABSA. La persona que me atendió dijo que lo iba a poner como un tema urgente. Como no tuvo información volví a pasar por el lugar pero hasta ahora no tengo solución".

Y expresó: "Tengo que ir todos los días a prender la bomba cuatro o cinco horas. Con la cuarentena me resulta bastante dificultoso. Tengo un video en el celular por si me paran, para que me crean que voy a 1 y 64, porque no me creen lo que les digo".