Qué grande de Brasil le arrebataría a Boca el sueño de Cavani

Un par de semanas atrás, Jorge ("El Patrón”) Bermúdez, quien trabaja en el área fútbol de Boca, como mano derecha de Juan Román Riquelme, dio a entender que no sería descabellado que el Xeneize pueda sumar a la estrella oriental

Edinson Cavani para la próxima temporada, puesto que el próximo 30 de junio el charrúa culminará su contrato con el París Saint Germain. Tras aquellas declaraciones del Patrón, tuvo que salir a poner paños fríos el presidente Jorge Ameal, quien dijo que era “imposible” una figura así para las arcas de Boca. Y ahora, encima, le salió otro competidor de peso: el San Pablo de Brasil.

Consultado sobre el particular, Fernando Diniz, máximo directivo del Tricolor paulista consideró que "no es una utopía que Cavani sea parte de nuestro equipo", y agregó siendo parte, como invitado, del programa Mesa Redonda, de

TV Gazeta: "Los clubes brasileños ya han cumplido las condiciones para traer grandes jugadores al fútbol brasileño. ¿Quién hubiera adivinado que Ronaldo Fenomeno jugaría para Corinthians o Daniel Alves para San Pablo?

Para afirmar lo anterior, Diego Lugano, el uruguayo que tras abandonar la práctica activa del fútbol se incorporó a la conducción directiva de San Pablo, enel ára de relaciones institucionales, también se refirió a la posibilidad

de que Cavani se mude al fútbol brasileño tras completar el contrato que lo liga hasta junio con el Paris Saint Germain (PSG).

El sólido ex marcador, que debutó con la camiseta del seleccionado de Uruguay en 2003 y jugó hasta el 2014, en cierta etapa con Edinson Cavani como parte del plantel, fue más optimista aún: "No, creo que antes de Boca, se

viene conmigo acá a San Pablo. Si es a Sudamérica... Lo vengo hablando desde hace tiempo, no es de ahora", resumió Lugano.

La tranquilidad de Cavani en PSG dejó de ser tal cuando a mediados de 2017 la institución francesa pagó la cláusula de 262 millones de dólares a Barcelona de España para fichar a Neymar, con quien protagonizó un fuerte cruce ni

bien el equipo dispuso del primer tiro libre penal a favor, en el duelo con Lyon, por la Liga Francesa, que el brasileño intentó ejecutar y el uruguayo se lo negó, haciéndose cargo.

El episodio en el estadio Parque de los Principes terminó de quebrar la relación que ya era mala entre quienes juntamente con Kylian Mbappé debían conformar un tridente de lujo.

Desde entonces, Edinson Cavani continuó siendo parte del cotizado plantel de PSG, aunque su nivel de juego, más allá de lo expuesto con el seleccionado de su país, fue declinando, al punto que su alejamiento cuando termine el

contrato el 30 de junio es imposible de evitar.

De todos modos, la categoría del atacante uruguayo es suficiente como para que muchos clubes de Europa y Sudamérica se muestren atentos para sumarlo, y más allá de la aparición de San Pablo, y los millones que demandaría un

fichaje de estas características, Boca no pierde la esperanza que cavani sea "el 9 de jerarquía" que anda buscando desde la salida de Darío Benedetto, por estos días en el Olimpyque de Marsella