FIFA no habilitará la apertura del mercado de pases en julio

El director legal de la FIFA, el español Emilio García Silvero, puntualizó ayer que a raíz de los efectos de la crisis del coronavirus la situación en el mercado de pases de todas las Asociaciones miembro cambió y que el 1 de julio, al contrario de lo que es habitual, “no se abrirá el mercado” de pases. También reconoció que la FIFA no puede prorrogar los contratos ya firmados más allá del 30 de junio y, por lo tanto, los jugadores podrían abandonar sus clubes, aunque al no estar abierto el mercado de pases, no tendrán la chance de incorporarse a otros clubes. “FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las posibilidades de transferencias no van a ser las mismas y en consecuencia los jugadores no van a poder ser inscriptos por otros clubes”, destacó. García Silvero dijo además que un jugador cedido a préstamo puede regresar a su club de origen el 30 de junio, cuando concluya el mismo, pero su pase no será tramitado para que pueda jugar. “Porque si una cesión finaliza el último día de junio el jugador, teóricamente, debería retornar a su club de origen, pero estaría inhabilitado para jugar porque la inscripción para la temporada entrante estaría cerrada”.

Esto dejará un gris profundo para los futbolistas que terminan sus contratos, ya que no estarán habilitados para jugar por sus clubes de origen los que deban volver a ellos, y tampoco hacerlos en otros los que quedan en libertad de acción.