Jugó en Gimnasia, está varado en Arabia Saudita y pide desesperadamente volver

Sergio Vittor, que entre otros equipos argentinos, jugara en Gimnasia, se encuentra varado en Arabia Saudita, país al que se fue a jugar en enero de este año y lanzó un pedido desesperado para volver.

El futbolista nacido en La Plata definió recientemente su situación como "una pesadilla" y pidió al gobierno ser repatriado.

"No me importa contagiarme el coronavirus, quiero volver a la Argentina", señalo hace pocas horas Vittor que actualmente atraviesa la cuarentena en Arabia Saudita.

En ese marco, el defensor pidió ayuda para volver y dio detalles de los momentos de angustia que está atravesando a raíz de la pandemia de coronavirus.

"Esto es muy difícil de llevar. Ayer me acosté y dormí tres horas. La cabeza me explota. Tengo pensamientos por todos lados", dijo el futbolista en una entrevista con un diario deportivo.

El Chino había llegado al país asiático para jugar en el Damac FC y estuvo en actividad hasta los primeros días de marzo, momento en el que se decretó la cuarentena. Luego, entrenó algunos días por su cuenta, hasta que llegó el toque de queda y debió quedarse totalmente recluido en su hogar, en soledad.

Consciente de los riesgos que implica viajar en estos momentos tan delicados, el futbolista hizo un desesperado pedido de auxilio: "Si me contagio en el camino, no me interesa. Muchos dirán que uno está acá ganando plata. Pero acá te das cuenta que la plata no interesa".