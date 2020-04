“Todos tienen ganas de volver a Estudiantes, por algo es”

Desde hace algunas semanas, con el parate y la cuarentena obligatoria impuestas por el coronavirus, los protagonistas utilizan las redes sociales para mantener el contacto con los hinchas.

Así, Estudiantes se apoya en su plataforma virtual para entrevistar a protagonistas actuales y también a aquellos que pasaron por la institución.

Tal fue el caso de Pablo Piatti, que llegó al Toronto FC de la MLS en febrero de este año, pero que no pudo concretar el debut debido a la pandemia.

En la charla, el extremo comenzó explicando esta situación tan particular. “Llegué y me incorporé al equipo. Estaba haciendo la pretemporada en Los Ángeles, y al poquito tiempo pasó todo esto. Tuvimos que empezar a tomar medidas y desde el Club y la Liga nos recomendaron quedarnos en casa, así que estamos cumpliendo con las órdenes que nos están mandando. Estoy disfrutando de la familia y terminando de organizar el tema de la mudanza”, reconoció.

A su vez, el campeón con el Pincha en 2006, se refirió a una institución que lo sorprendió. “Estuvimos entrenando más o menos tres semanas. El Club y la estructura son un “diez”. Me tratan increíble y la organización es estupenda”, destacó.

Ya entrada la charla, el oriundo de Ucacha Córdoba analizó por qué su nombres nunca es requerido al momento de hablar de regreso de ex jugadores.

“La verdad no sé. Me fui siendo muy chico. Tenía 19 años. Fue todo muy rápido. Debutar, la Selección y al año y medio irme a España. Fue todo seguido. Y todo nuevo para mí, el hecho de debutar, de vivir la sensación de ser parte del grupo ese espectacular que me tocó vivir. Y a raíz de eso fue todo continuo. Nunca hubo una pausa”, explicó.

Unos años después de su partido al fútbol español, Estudiantes conquistaría la Libertadores del 2009. Al respecto, Piatti manifestó: “Me hubiera gustado ser parte de ese grupo, pero no se dio”, se lamentó. “También me había tocado vivir cosas espectaculares porque hacía muchos años que Estudiantes no salía campeón. Obvio que lo seguí porque hacia nada que me había ido. Tenía amigos en ese grupo. Lo seguí y me ponía súper feliz de cómo iba creciendo”, reconoció. “Y después salieron campeones. Y después llegó la final con el Barça. Y de la manera en que se perdió. Porque no es que te agarró y te pintó la cara. Fue histórico. Además el Barça no volvió a conseguir nunca más algo así, de ser campeones de todo”.

Sobre el final, al delantero se le consultó sobre las chances concretas de regresar. Sin embargo, aclaró: “Hubo algún que otro momento. Sondeos sobre mi situación. Pero nunca hubo nada concreto o serio. En este último mercado, nada”, explicó.

Pese a esto, agregó: “Evidentemente me gustaría volver. Cuando vivía en la pensión iba a la cancha. Estaba en la pensión e íbamos con los compañeros. Estaba Fernández, Sarulyte, la categoría 89. Estaba Milton Galeana...Todos los jugadores tienen ganas de volver. Por algo es. Me crié en la pensión y viví todo desde chico. Obvio que me gustaría volver a vivirlo”, finalizó.