Ante falta de respuesta a su pedido, platense recorrerá 400 km en bicicleta hasta La Plata

Ante la falta de respuestas y de comprensión de parte de las autoridades con las situaciones límites que se le presentan a miles de platenses que se encuentran fuera de su lugar de origen sin poder regresar, Walter "Keke" Fonseca tomó la decisión de subirse a su bicicleta y recorrer los casi 400 kilómetros que separan a Mar del Plata de nuestra ciudad.

Según expuso Fonseca en diálogo con eldia.com, "no le queda otra alternativa" que trasladarse en este medio de transporte hasta La Plata ante los reiterados y sistemáticos "no" que ha recibido de parte de las autoridades al momento de ir a pedir permiso para que su hijo, que reside en La Plata, pueda ir a buscarlo en camioneta.

Señaló que él fue sorprendido por la medida de aislamiento preventiva y obligatoria decretada por el presidente cuando se encontraba en la ciudad balnearia por cuestiones de negocios. Al respecto apuntó que con este panorama, se dispuso a cumplir con la cuarentena obligatoria sin ningún tipo de objeciones.

"Yo siempre estuve de acuerdo con todas las medidas que se tomaron para combatir las terribles consecuencias de esta pandemia. Pero ahora necesito que se comprenda mi situación. Necesito tender una mano a mi madre, me necesita y también mis seres queridos. Es una persona mayor" destacó Fonseca, que se comunicó con el diario EL DIA para brindar detalles de esta iniciativa.

"Como el mío hay muchos casos de gente que está varada y no la dejan regresar pese a que lo necesita. Esto lo hago por muchos de los que no pueden regresar. En el destacamento en el que me presenté me dijeron que me podía volver en bicicleta. Así que por eso me vuelvo así. No tengo vehículo y si tuviera que hacerlo a pie, lo hago. Pero ya que tengo una bicicleta a mano, pedalearé los 400 kilómetros hasta llegar a mi casa", comentó Fonseca, que no tiene otra forma de llegar ya que, como se conoce, están suspendidos los recorridos de ómnibus de larga distancia.

Es en este marco que, mañana, después del mediodía comenzará a pedalear hasta llegar a La Plata. Indicó que está consciente de que esta prueba será un gran esfuerzo físico para sus 51 años pero que está dispuesto a hacerlo para demostrar la importancia que tiene para él y para mucha gente el hecho de atravesar este difícil momento sanitario junto a sus seres queridos.