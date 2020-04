Se agudiza la pesadilla para poder vacunarse contra la gripe en La Plata

La vacunación antigripal se transformó en una pesadilla para los adultos mayores y grupos de riesgo. Hay reclamos por escasas dosis o falta de vacunas en los centros municipales; en las farmacias también hay problemas con la cantidad de vacunas disponibles para afiliados a PAMI y para los que se la quieren aplicar en forma particular. En ese contexto, mañana comenzará el operativo antigripal de IOMA.

Estas dosis no protegen contra el COVID-19 ni evita su contagio, pero es importante que las personas en situación de riesgo reciban la inmunización antigripal ya que el virus de la influenza muta en cada año.

Precisamente, los mayores de 65 años, y quienes se encuentran en los grupos de riesgo (personas con enfermedades cardíacas, respiratorias crónicas, e inmunodeficientes, entre otras) son los que desde hace más de una semana recorren distintos vacunatorios oficiales y no sólo rompen la cuarentena, sino que además peregrinan por distintos lugares sin conseguir aplicarse la dosis contra la gripe.

TESTIMONIOS DE LA PESADILLA

Jorge dijo que su papá está en los grupos de riesgo. “Es difícil de creer que para Villa Elvira entregaron sólo 30 dosis”, afirmó el vecino que fue previsor, salió sólo para no exponer a su padre, recorrió seis vacunatorios y no pudo conseguir un número para conseguir una dosis de la antigripal 2020.

Lidia aseguró que “el programa de vacunación no se está cumpliendo. No tienen idea de la cantidad de vacunas con las cuales van a contar y lanzan operativos que no suman, perjudican porque la gente está en la calle, hace extensas colas y muchas veces no encuentra la vacuna. No se está cuidando a los abuelos. Otra vez los someten a situaciones de riesgo”.

Norma Grillo, vecina del Barrio Hipódromo, relató que “fui al vacunatorio de 8 entre 41 y 42 y no había vacunas” y tuvo que conformarse con “la amabilidad y explicación de la gente que trabaja ahí”, por lo que retornó a su hogar sin recibir su dosis.

En tanto, Cristian Ituarte, expresó que “a pesar de lo anunciado”, en alusión a la continuidad en el día de la fecha de la campaña de vacunación, “en el centro de atención primaria de City Bell no atenderán según el cronograma de la Municipalidad sino por turnos que ya se dieron para todo el mes de abril”. Asimismo el hombre denunció que “no hay vacunas en los centros de salud de Villa Elisa y Abasto”.

Cabe destacar que, desde ayer, la atención en todos los puntos fijos de vacunación del Partido se cumple con un cronograma especial determinado por el último número de DNI del paciente que integre alguno los grupos de riesgo.

De esta manera, los días lunes se vacunará a aquellos vecinos con documentos de identidad finalizados en 0 y 1; los martes en 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; y viernes 8 y 9.

Por otra parte, y según consignó una fuente del colegio de Farmacéuticos de La Plata, “en PAMI se anuncio un refuerzo del primer envío que todavía no llegó y se suspendió el operativo por el momento. La segunda tanda está prevista para después del 29 de abril. Y dosis para aplicación en forma particular hay muy pocas”. Ante ese panorama, los profesionales aconsejan concurrir a los vacunatorios oficiales.

También se anticipó que llegarán pocas dosis de las vacunas para afiliados a IOMA a las farmacias platenses. “Dejaron pedir hasta 10 vacunas por farmacia”, afirmaron en la entidad profesional.

La región Sanitaria XI hizo entrega al Municipio de una dosis de 2240 vacunas. En este contexto, y atento a la gran demanda de vacunas antigripales que se ha generado en el marco de la emergencia sanitaria, el municipio de La Plata continuó cumpliendo este lunes con el cronograma de atención y la aplicación de vacunas a los grupos de riesgo en todas las sedes distribuidas en el partido de La Plata; mientras se espera que la Provincia continue con la entrega de dosis.

Asimismo, cabe señalar que hoy continuará el diagrama establecido de acuerdo al último número de DNI.

COMIENZA EL OPERATIVO DEl IOMA

En tanto, el Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA) informó que a partir de mañana pone a disposición de las farmacias adheridas a la obra social, en todos los distritos de la Provincia, las vacunas antigripales cepa 2020. También informó que brindará en los distritos de mayor concentración de afiliados el servicio de vacunación en domicilio para aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Este servicio incluye a La Plata.

En un comunicado, explican que se implementa esta novedosa metodología de vacunación a domicilio para casos específicos, a fin de evitar que haya una mayor circulación de personas y gran afluencia a las farmacias para recibir la vacuna antigripal.

De acuerdo a lo detallado, quienes tienen más de 65 años y las personas con patologías que no puedan moverse de sus hogares hasta la farmacia, podrán solicitar la visita de un vacunador designado por IOMA registrándosela web y clicleando en el icono “Vacunas para mayores de 65 en domicilio”. También podrán llamar para solicitar un turno a los teléfonos de la Delegación que les corresponda. Dentro de las 72 horas recibirán una respuesta por parte de la obra social.

Quienes pueden concurrir a las farmacias adheridas a IOMA deben hacerlo con DNI y carnet de afiliación. No será necesario que presenten la receta. Los menores de 65 años con patologías de riesgo también pueden vacunarse en la farmacia adherida a IOMA más cercana a su domicilio.