Médicos cantan "Resistiré" en un hospital y emocionan al mundo

Un grupo de médicos de un hospital español emocionaron al mundillo cibernético cantando una canción que se puso de moda en España en medio de la lucha contra el Covid-19: Resistiré.

Es así, que en un momento de descanso, uno de los profesionales de la salud tomó una guitarra y sus compañeros lo acompañaron a coro dando forma a una emocionante versión que fue captada por varios celulares.

Rápidamente el video comenzó a circular por Whatsapp y después por redes sociales generando varias versiones sobre dónde se había generado ese momento.

Finalmente se supo que es personal del equipo de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen de las Nieves, en España, país donde la canción que alguna vez sonó mucho en Argentina a partir de una tira televisiva que llevaba el mismo nombre, se hizo tradición.

Es que durante el confinamiento de la pandemia el tema Resistiré se hizo popular en España y empezó a ser cantado desde balcones, patios y ventanas por la gente aislada en sus casas.

La canción se transformó en un himno de resistencia y superación ante la crisis sanitaria y los autores han cedido los derechos de «Resistiré» a la Comunidad de Madrid, para su uso en campañas institucionales mientras dure el estado de alarma por el covid-19.

La repercusión social causada ha aumentado las reproducciones en Spotify en más de un 435% desde el 15 de marzo de 2020, después de que comenzasen a circular publicaciones en las redes sociales de la gente cantándolo en sus balcones, según informó la Agencia EFE.

La canción es obra del Dúo Dinámico y fue creada en 1988 para el disco "En forma".

LA LETRA

Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz

Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerme en pie

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré

Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura

Cuando en mi moneda salga cruz

Cuando el diablo pase la factura

O si alguna vez me faltas tú

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré