Otra figura histórica de Uruguay le baja el pulgar a lo de Cavani a Boca

Desde hace varios días se viene hablando, a partir de los dichos de Jorge “Patrón” Bermúdez, de la posibilidad de que Boca sume a la estrella oriental Edinson Cavani a si plantel, aprovechando que el delantero quedará libre del París Saint Germain en el mes de junio. Sin embargo, una tras otra diversas figuras del mundo del fútbol le fueron bajando el copete a esa ampulosa posibilidad.

Ahora fue el turno de Diego Forlán, ex compañero en la Celeste de Cavani y actual entrenador de Peñarol, quien fue lapidario.

“Yo no tengo información de lo de Cavani a Boca, hablé con Lugano y repitió que lo quieren en el San Pablo”, dijo Forlán, quien tiempo atrás fuera compañero de Juan Román Riquelme, el actual vicepresidente de Boca, cuando coincidieron en el Villarreal de España.

En declaraciones a la emisora porteña Continental, el ex Manchester United agregó que “Boca y Peñarol se asemejan, los dos son pueblo” y, por último, sobre su compatriota Nahitan Nandez, dijo que “si hubiera ido a River hubiera triunfado de la misma manera que lo hizo en Boca”.