Ricardo Jaime en huelga de hambre: pide el arresto domiciliario

El ex secretario de transporte Ricardo Jaime inició una huelga de hambre en el penal de Ezeiza, después de que le fueran rechazados varios pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria que presentó ante el temor de contagio de coronavirus. El ex funcionario K fue condenado por la tragedia ferroviaria de Once pero tiene otras causas abiertas: la supuesta compra de trenes chatarra a España y Portugal durante su gestión y por presunto enriquecimiento ilícito.