Bolsonaro destituyó definitivamente al ministro de Salud en plena crisis del coronavirus

El ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, anunció este jueves que fue destituido por el presidente Jair Bolsonaro, tras semanas de enfrentamiento entre ambos por la política de combate al coronavirus.

"Acabo de oír del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi destitución del Ministerio de Salud", informó en su cuenta de Twitter Mandetta, partidario de las medidas de aislamiento social rechazadas por Bolsonaro.

Según señalan los medios brasileños, Mandetta intentó en varias oportunidades convencer al presidente, aunque sin éxito, de la gravedad de la pandemia de COVID-19.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e