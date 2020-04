No “apostaron” por la salud, sino al negocio turbio que esconde el fútbol

Según dicen los entendidos, la FIFA es una de las “multinacionales” más grandes del mundo. A tal punto que tiene mayor cantidad de miembros (211), que las propias Naciones Unidas (193). Es un organismo poderoso, multimillonario en dólares en sus arcas, donde no faltan los episodios de corrupción como es el caso del reciente “FIFA Gate”, que terminó con la salida de Joseph Blatter y la asunción a la presidencia de Gianni Infantino.

¿A qué viene todo esto? Que en el planeta está prácticamente todo detenido por la pandemia del COVID-19; mientras que como contraposición, y a contramano de los que sucede en el mundo, hay cuatro ligas de fútbol en distintos países en donde sigue corriendo la pelota por el terreno de juego. Son torneos considerados de menor relieve como Bielorrusia, Nicaragua, Tayikistán y el último domingo se sumó Taiwán; mientras que hasta el lunes también se jugaba en Burundi, pero esta se detuvo momentáneamente por otro caso no referente al coronavirus.

Si bien se juega sin público en las tribunas se pone en riesgo la salud de los futbolistas no solo por el hecho de jugar; sino también a la hora de entrenar, de los traslados y además las familias de los jugadores están en riesgo, porque en estos países hay transmisión del virus COVID-19. Claro que detrás de esto se esconde un negocio turbio como son el tema de las apuestas.

BIELORRUSIA

En el caso de Bielorrusia es muy especial. Es un país que se desprendió de la vieja Unión Soviética. Se independizó en 1991. Limita con Lituana, Letonia, Ucrania y Polonia. Cuenta con una población de más de 9 millones de habitantes que se reparte en una superficie 207.600 Km2 (casi similar a la provincia de Río Negro) y cuya capital es Minsk.

Es una República Presidencialista, en su forma de gobierno. El presidente es Aleksander Lukashenko, que se encuentra perpetuado en el poder desde en 1994. Es una figura polémica, ya que en el caso del fútbol ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se rehusó de manera categórica a suspenderlo como con otras actividades deportivas.

“Mejor morir de pie, antes que vivir de rodillas”, argumentó Lukashenko, quien apoyó la decisión de mantener activas las distintas ligas.

Lukashenko (65 años) dijo que, dado que las cadenas deportivas no tienen nada que mostrar, esta es la ocasión ideal para promover la liga de su país. “Veo lo que pasa en Rusia, donde algunas personas están ganando mucho dinero en apuestas porque antes no conocían nuestros equipos”, expresó el mandatario del país europeo.

La Premier League de Bielorrusia, que cuenta con 16 clubes, lleva cuatro fechas disputadas. El Dinamo Brest, equipo del que Diego Armando Maradona es “presidente honorario”, no comenzó de la mejor manera. Una derrota frente al Slavia (1-0), un triunfo contra el Slutsk (1-0) y un empate ante el Smolevichy-STI (1-1) posicionan al equipo muy lejos de la cima. El líder del torneo es el Torpedo BelAZ.

Casualmente, Bielorrusia es el único país de Europa que mantiene su liga activa, decisión impulsada como quedó dicho por Lukashenko, que además se resistió a imponer medidas estrictas de confinamiento y recetó varios remedios caseros, como beber vodka (lavarse las manos con dicha bebida alcohólica) o conducir tractores.

Y lejos de creer que debe revisar esa medida, el presidente de Bielorrusia dijo enfáticamente. “La gente tiene miedo. Por eso, les digo lo siguiente: en nuestro país no ha muerto ni una sola persona de coronavirus. Ni una sola”, remarcó en una reunión del Gobierno, según notificó la agencia oficial de estatal de ese país, BELTA.

BURUNDI

En África, la única Liga de fútbol que se sigue “viva” es en Burundi; aunque ahora se detuvo por unos días no como consecuencia de coronavirus. Es un pequeño país, uno de los más pobres del mundo. El 80 por ciento de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza.

El presidente de Bielorrusia dijo que en Rusia están ganando mucho dinero por apuestas

Su presidente, Pierre Nkurunziza es un fanático del fútbol, al punto de ser partícipe en varios partidos organizados por él mismo. Cuenta con su propio equipo de fútbol, llamado Aleluya FC.

En la actualidad, la Liga A de Burundi cuenta con 16 clubes y tras 27 fechas jugadas, el actual puntero es el equipo de Le Messager Ngozi con 4 puntos de ventaja sobre su escolta Musongati; aunque el lunes pasado se decidió interrumpirla por razones ajenas a la pandemia de coronavirus; sino que se dará cabida a las elecciones presidenciales y legislativas a llevarse a cabo en los primeros días del mes de mayo.

El comunicado oficial de la Federación de Fútbol de Burundi fue interpretado por algunos medios como una suspensión del campeonato, pero nada más lejos de la realidad. Lo que sucederá es que se reubicarán varias jornadas por las elecciones.

Estas afectan directamente al fútbol porque se utilizarán algunos estadios para que los comicios se lleven a cabo. La traducción del escrito del organismo lo explica y la interpretación del periódico francés “L’Équipe” lo deja claro.

TAYIKISTÁN

En otro país que el fútbol sigue como si no hubiese pasado nada es Tayikistán. Esta es una nación que se encuentra en Asia Central, que también perteneció a la antigua Unión Soviética, que logró su independencia definitiva en 1991. Se encuentra limitada por Afganistán, Uzbekistán, Kirgustán, la Republica Popular China y Pakistán.

Tayikistán, que en el año 328 antes de Cristo su territorio fue conquistado por Alejandro Magno, tiene una forma de gobierno de República Semipresidencialista y en la actualidad es presidido por Emomali Rahmon (67 años) que se encuentra en el poder desde 1992; mientras que el cargo de Primer Ministro lo ocupa a partir de 2013, Kokhir Rasulzoda (61).

El pasado 29 de febrero, el presidente Rahmon lideró una reunión para discutir las medidas que se tomarían para enfrentarse a la pandemia que sufre el mundo por el virus COVID-19 . Incluso antes de eso, los pasajeros que llegaban por aire debían tomarse la temperatura, y las personas que venían de China tenían que entrar en cuarentena, lo que se extendió después para quienes llegaran de Afganistán, Irán, Italia y Corea del Sur.

Un mes después, la máxima autoridad presidencial tomó la decisión de cerrar los aeropuertos tayikos por completo, y Rahmon expresó con optimismo su deseo de que el país esquivara la pandemia. Tan confiado estaba el mandatario, que pasó ese fin de semana asistiendo a celebraciones con más de 12 mil personas y marchas masivas celebradas en el contexto de las vacaciones de primavera, rechazando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo a Rahmon, el secreto es que los habitantes de Tayikistán mantienen sus hogares impecables. “Mantener las casas limpias y cuidar las normas sanitarias es una de las mejores cualidades de nuestra gente, especialmente en situaciones en las que todo tipo de enfermedades infecciosas se están propagando rápidamente”, señaló el primer mandatario, invitando también a los ciudadanos a cooperar en esta tarea. “Nuestra salud está, ante todo, en nuestras propias manos”, replicó.

El último 1 de abril, mientras los países vecinos tomaban la decisión de extender la cuarentena, los estudiantes tayikos retomaban sus actividades educativas después de las vacaciones de primavera de aquel país asiático.

Aunque el virus aún no llega a su país, según los indicadores del gobierno tayikos, los médicos decidieron comprar trajes protectores, desinfectantes y mascarillas por iniciativa propia, adelantándose a una posible crisis.

El fútbol se ha transformado en una oportunidad inmejorable para instalar a Tayikistán y las autoridades no parecen dispuestas a desaprovecharla. Los partidos son a puertas cerradas, pero son retransmitidos por medios deportivos del mundo.

La liga de la disputan ocho equipos, que se enfrentan en cuatro vueltas, las dos primeras de las cuales concluyen a mediados de junio.

NICARAGUA

Nicaragua es un país más conocido en Argentina, ya que se encuentra en América Central. Se ubica entre el Océano Pacífico y el Mar del Caribe y cuenta con un territorio que abarca 129.999 Km2 (muy similar a la provincia de Santa Fe), donde se expande una población -según el último censo- de algo más de 6 millones de habitantes.

La forma de gobierno está representada en una República Parlamentaria, que tiene como presidente a otro personaje polémico con es el caso de Daniel Ortega (74 años), que además el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La Liga de Primera es la máxima categoría del fútbol de ese país. Actualmente es organizada por la Asociación Nicaragüense de Clubes de Fútbol (ANCF). Cuenta con diez equipos.

En la última fecha hubo un episodio polémico en la Liga Primera de Nicaragua en el compromiso entre Juventus Managua y Real Madriz por la fecha 16 del torneo Clausura. Se sucedieron horrores arbitrales tan grotescos que el partido quedó suspendido y la Federación de Nicaragua deberá decidir qué hace con el encuentro en cuestión.

TAIWAN

Taiwán es una pequeña nación insular a 180 km al este de China, con ciudades modernas, tradicionales templos, centros termales y terrenos montañosos. Taipéi, la capital ubicada en el norte del país, es conocida por sus concurridos mercados nocturnos y el arte imperial chino.

Es una isla, de 36.000 Km2 (algo así como Misiones), que se encuentra a apenas 180 kilómetros al este de China. Precisamente es con el que país con el que más disputas tiene. El gigante asiático no reconoce a la isla como estado independiente, sino como una provincia. No obstante, a diferencia de China, Taiwán sí ha conseguido controlar el virus COVID-19, que se convirtió en pandemia desde que apareciera el primer caso el 22 de enero, pero no forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A esta altura, el país asiático únicamente cuenta con 385 casos confirmados y seis muertes a pesar de estar cerca de la provincia china de Huwai, “zona cero” del coronavirus que ha estado confinada durante casi tres meses. Taiwán contabiliza 16,5 casos por cada millón de habitantes y apenas 0,25 muertes por millón de personas. Es el segundo país del mundo, detrás de El Salvador, que menor porcentaje de fallecimientos cuenta y el que mejor ha controlado la pandemia según diferentes estudios.

En lo que respecta la Liga de fútbol de Taiwán comenzó con partidos a puertas cerradas. En principio, los cuatro partidos se jugaron con estrictas medidas de prevención. Hang Yuen le ganó 4 a 0 a Red Lions, Ming Chuan University perdió como local ante Taiwan Steel por 4 a 2, Taiching derrotó por 2 a 1 a NTUS mientras que Taipei Tatung perdió 3 a 2 frente a Taipower.

Antes del inicio, la federación de China Taipei (así figura como afiliado de la FIFA) publicó un comunicado en el que informó las medidas que se tomaron para el inicio del fútbol. Además de los partidos a puertas cerradas, todos los protagonistas deben tomarse su temperatura corporal antes de ingresar al estadio y desinfectarse con alcohol.

La federación también advirtió que en caso de que se detecte un caso de coronavirus la liga deberá ser suspendida. Taiwán cuenta con 24 millones de habitantes.

El espectáculo debe continuar (“The Show Must Go On”) dice la canción inmortalizada por la voz inigualable de ese genio que fue Freddie Mercury, cuando el cantante de Queen transitaba los últimos día de vida, ya que a los pocos meses moriría como víctima del HIV. Las ligas menores de estos países han ganado popularidad en todo el mundo (sus partidos se pueden ver vía Internet por diferentes canales de streaming), porque en el tiempo de cuarentena o aislamiento social por la pandemia de coronavirus, sigue practicando el deporte más popular del planeta, el fútbol.