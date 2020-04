Lo dijo un jugador que lo tuvo como DT: "Bielsa es como el profesor de "La Casa de Papel"

Marcelo Bielsa suele estar, por su singular estilo, en medio de las polémicas y en el centro de la escena. Ahora, un futbolista argentino que lo tuvo como DT en el Olympique de Marsella tiró una definición que tuvo amplia repercusión.

Se trata de Lucas Ocampos quien tuvo elogios de todo tipo para el Loco y esta definición: "Él tiene otra forma de llegar al jugador y te enseña desde el alejamiento. Para mi fue uno de los grandes técnicos que tuve", señaló, y realizó una llamativa comparación: "Era como el profesor de La Casa de Papel".

Vale recordar que el DT fue clave en la llegada de Ocampos al Olympique en el 2015. Por aquel entonces, el futbolista había pactado su salida del Monaco para ir a un club de Italia, pero el pase se cayó a último momento. En ese momento apareció Bielsa para abrirle una nueva oportunidad en su carrera.

"Me llama su segundo y me dice que Marcelo quiere hablar conmigo. Tuve una conversación con él, agarré mis cosas y me fui a Marsella. Firmé el contrato un martes y jugábamos un sábado", contó Ocampos en una entrevista periodística.