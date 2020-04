Renunciaron dos funcionarios porteños por irregularidades en contrataciones por el coronavirus

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aceptó hoy la renuncia de dos funcionarios de las áreas de Salud y Turismo de la ciudad, luego de que trascendiera la compra de barbijos para personal sanitario a un precio "cuestionado" y por la contratación de hoteles para alojar a personas con síntomas de Covid-19.



Los funcionarios desplazados son Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud; y Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo, según confirmó el Gobierno porteño.



La medida fue dispuesta luego que fueran objetados ambos funcionarios por sendos procesos de compras y contrataciones directas que avalaron en el marco de las disposiciones que viene realizando el Gobierno porteño frente a la pandemia del coronavirus.



En ese sentido, legisladores porteños del Frente de Todos y del Frente de Izquierda presentaron pedidos de informes la semana pasada en el Parlamento porteño para conocer en detalle del mecanismo implementado en ambos procesos.



A través de un comunicado, el Gobierno porteño remarcó que "la situación del coronavirus ha generado condiciones de altísima excepcionalidad para los procedimientos de compras habituales" y, en ese contexto, reconoció "han habido situaciones que identificamos que pueden generar malas interpretaciones respecto de la transparencia a la que aspiramos".



El primer caso corresponde a la compra de barbijos N95 para abastecer al sistema de salud, cuyo "precio fue cuestionado", según admitió el Gobierno porteño.



"Se realizaron hasta hoy tres procesos de compra y se llamó a cotizar en cada una de ellos a más de 100 proveedores", indicaron y agregaron que las tres llamadas quedaron desiertas, por lo cual "dada la urgencia de disponer de estos insumos se autorizó una compra de 1.600 barbijos por $3000 cada uno" a la empresa Green Salud SA.



"Fue al valor mínimo que estaba disponible en el mercado al momento de la compra", aclararon. No obstante, los diputados de la oposición advirtieron en su pedido de informes que "el costo por unidad de la compra realizada por la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud supera ampliamente lo ofertado por otros distribuidores".



El segundo proceso observado fue la contratación de un hotel, el BA Central, en el marco la decisión del Gobierno porteño de conseguir alojamiento para las personas con sintomatología y diagnóstico de coronavirus.



Si bien no existieron irregularidades en torno al precio abonado, que contempló el pago de $1000 más IVA por habitación por día, la sospecha surgió porque el hotel tiene vínculo comercial con la sociedad Midas Hotel Management, cuya vicepresidenta es la media hermana de Rodríguez Larreta.



"Ese hotel (el BA Central) se contrató originalmente con la empresa Midas Hotel Management. Vale aclarar que esta empresa no es la dueña del hotel, sino que lo administra. En su directorio participa la hermana del Jefe de Gobierno", indicaron desde el Ejecutivo porteño.



Pero agregaron que "el jefe de Gobierno no tenía conocimiento de la contratación y se enteró con la publicación, ayer, en el Boletín Oficial. La resolución, número 67, firmada por el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad por la suma de $5.439.511 establece la contratación directa por razones de Emergencia Sanitaria".



Tras el conocimiento de ambas situaciones, Larreta dispuso una investigación interna "para garantizar que no hubo perjuicios económicos contra el Estado" y determinó que mientras ello se lleve adelante los funcionarios involucrados sean separados de sus cargos.



Asimismo, el gobierno de la ciudad puso en marcha una serie de medidas vinculadas al proceso de compras y contrataciones frente a la pandemia que abarcan un nuevo sistema centralizado en el Ministerio de Hacienda.



También se implementará una plataforma abierta de acceso público que visibilice todos los bienes y servicios adquiridos con la información detallada de todos los proveedores, modalidad de contratación, monto y condiciones de entrega.



Y las compras, en tanto, estarán publicadas en formato abierto siguiendo estándares internacionales con actualización en tiempo real, y habrá un nuevo sistema de verificación y control de proveedores no habituales que informará la composición de sus accionistas.