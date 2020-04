Descubren en Berisso un ejemplar de mariposa nunca visto en la zona: “Ella nos ayudará a que el monte sea un espacio protegido”

En la zona las plantas industriales y de producción no pararon a pesar del confinamiento que decretó el gobierno nacional e incluso significan un trastorno para vecinos que se autoconvocan para reclamar la toma de medidas contra la contaminación.

Sin embargo, como agua en el desierto y como una fuente de esperanza a pesar de todo el daño causado por el ser humano, la zona ribereña de Berisso hoy es testigo de un hallazgo algo impropio para estos tiempos.

Una especie de mariposa que posee como hábitat natural la zona del norte, fue captada en la costa berissense por la cámara de un aficionado naturalista que desde hace 4 años recorre el terreno junto a su compañera Guadalupe, explorando y contribuyendo con la preservación de aves e insectos.

El hombre en cuestión se llama Ricardo Cadenas, quien en diálogo con este medio explicó cómo se dio este agradable descubrimiento en la zona de monte ribereño de Berisso.

“Decidí comenzar con un senso entre aves e insectos y como en la naturaleza todo está relacionado con todo, uno no puede dejar afuera a la flora y en este caso tampoco a las mariposas”, explicó y agregó: “entonces se van agregando cada vez más cosas para retratar y hace un par de años me propuse hacer una difusión de todo el material y publico en redes todos los días”.

Asimismo, Cadenas aseguró que poco a poco, mostrar lo que es la zona fue generando conciencia en los vecinos: “La gente fue conociendo el monte de esta manera, para que sea considerada zona protegida y ahora se quiere y se cuida más. Prácticamente no se tira basura, y prácticamente el terraplén se fue haciendo peatonal, ya no ingresan motores. Esto es a favor de todos”.

Pero metiéndose de lleno en el nuevo descubrimiento al que pudo llegar poco antes del inicio de la cuarentena y asesorado por el experto Ezequiel Bustos, contó: “Es la segunda especie que desconocíamos en la zona que encontramos en el año, que no es una mariposa que suele estar en la Provincia"

"Se trata de una mariposa que tiene una distribución de centro-norte y en los libros no está ubicada en esta zona. Los expertos que buscan mucho incluso por el delta, como por ejemplo los berissenses Juan y Cristian Klimaitis, y Ezequiel Bustos quien nos ayudó mucho, no la encontraron tampoco. Se llama Chiquita o Mirí en guaraní y es una especie diminuta, mide lo que una uña del dedo meñique. Primero avistamos dos y luego vimos sólo una”, agregó.

Para el naturalista “esta buena nueva para la zona costera de Berisso “es una alegría, es algo diferente. Es una muy grata novedad. El museo de La Plata habló con nosotros, el director de entomología, y tampoco hay registro de que haya frecuentado la zona sur”.

El ojo de Cadenas se fue agudizando con el correr del tiempo y mucho tuvo que ver su pareja Guadalupe, quien lo acompaña en cada expedición: “Con Guada formamos un equipo, ella sabe mucho de flora y de mariposas además de las aves entonces nos complementamos muy bien en las recorridas. Ella me ayuda a identificar y yo saco fotos"

"Guada siempre mamó el tema de la naturaleza y siempre se interesó por esto. Todos los días, cuando te gusta algo, incorporás conocimiento. Pasan los años y te juntás con un biólogo y estás igual en el trabajo campo, de identificación Somos eslabones de una cadena. Y Guada me complementa, tiene un gran ojo, somos un equipo. Cada vez vamos viendo más. Los naturalistas somos buscadores, y después los científicos escribirán sus libros y buscarán las razones de estos fenómenos”, subrayó.

El sueño de ambos exploradores es que la zona del monte ribereño sea protegida por ley. Y al respecto, Ricardo confía en que “Chiquita” ayudará para eso: “Somos funcionales a esta zona. Ha quedado suelta entre dos reservas, la marginal de Punta Lara y el pasaje del sur. Y en el medio quedamos sin protección.

"La lucha es que esta parte sea considerada de protección y esta mariposa puede ayudarnos mucho con eso. Porque hay caza furtiva, gente que saca cañas, caza ilegal por no tener policía en la zona y si con todo eso aparecen estas especies, es porque el ambiente es sumamente propicio. Pienso en qué pasaría si esto se empezase a cuidar como paisaje reservado”, cerró.

“ENTRE RÍOS HABÍA SIDO SU ÚLTIMO REGISTRO MÁS AL SUR”

El investigador que pertenece al M.O.C.I.A (Museo Ornitológico y Centro de Interpretación Ambiental) de Berisso, Cristian Klimaitis, quien es uno de los cuatro autores de la guía “Mariposas Argentinas”, remarcó que el último registro del ejemplar en zona sur se había dado en Paraná.

Klimaitis, en diálogo con EL DIA, le aportó tecnicismo a la cuestión con un par de aristas interesantes.

“La especie se llama Zizula cyna y se encuentra distribuida desde Jujuy hasta Entre Ríos, pasando por diferentes provincias y si bien es chiquita es fuerte porque coloniza varios ambientes. Porque paso por Chaco húmedo, Chaco serrano y seco, selva misionera y paranaense.. Se maneja bien con los ambientes. Y lo más al sur que se había tenido vista era en Martín García aunque no hay registro, y por lo tanto Entre Ríos había sido el registro más al sur”, remarcó.

Más adelante, explicó que el fenómeno no tiene que ver con el confinamiento debido la cuarentena: “No tiene que ver con la cuarentena, ocurre que hay mucha gente viendo especies y Ricardo Cadenas es uno de ellos. No quiere decir que la especie se vaya a asentar en la zona, sino que puede haber venido en forma de pupa y nació acá. Tiene apenas 6mm, por lo que no tiene potencia de vuelo para llegar hasta acá”.

Y si bien Klimaitis dijo que no parece, a priori posible, que se estire su distribución hasta Berisso, la aparición del ejemplar “es todo un hallazgo”. De ahora en más “Chiquita” estará registrada en los libros con una nueva aparición más al sur y podría aportar su granito de arena para proteger una zona natural.