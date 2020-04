“Atendeme que soy Diego”, el particular contacto con Ayala

Ya se cumplió un mes desde que el plantel de Gimnasia entrenó por última vez todo junto en la tranquilidad de Estancia Chica en Abasto. Fue exactamente el martes 17 de marzo el día en que los jugadores se despidieron del predio sin saber cuánto iba a durar la cuarentena, pero con un plan de trabajo para realizar en sus hogares y algunos elementos para trabajar. Si bien la Copa de la Superliga recién arrancaba (el Lobo igualó en el debut con Banfield 1-1 en el Bosque), a algunos futbolistas este parate los agarró en un momento bueno. Y ese es el caso de Víctor Ayala, que tras haber recuperado la titularidad, estaba volviendo a ser uno de los futbolistas importantes en la estructura del equipo de Diego Maradona.

En plena cuarentena, Ayala, en una charla con Tigo Sports Noticias, de Paraguay, comentó sobre cómo pasa los días ante la particular situación en la que se encuentro el mundo: “Disfrutando de este encierro, vamos a decir, ya que no es la vida cotidiana de nosotros, así que a respetar las recomendaciones sanitarias y pasar más tiempo con la familia, que es algo que a los futbolistas nos cuesta más”, destacó.

Pasando a lo estrictamente futbolístico, el volante comentó, “este parate me tocó en un momento en el que empecé a agarrar confianza en el equipo. Estaba agarrando ritmo y era cuando más continuidad estaba teniendo”, se lamentó.

A la hora de hablar de Maradona y la relación que tiene con el DT, el paraguayo afirmó, “no voy a mentir, tengo una afinidad y que es afectiva incluso, porque él se acerca y le demuestra cariño a los jugadores. Charlamos en las concentraciones y de forma distendida, 15 a 20 minutos, hablamos no solo de fútbol, sino de cosas de la vida. De lo que es Maradona como persona conmigo, no me puedo quejar”, expresó.

Y enseguida añadió de manera anecdótica, “puedo contar muchas cosas. Vos hablás con alguien y te dicen que ´sos un privilegiado en ser dirigido por él, por el más grande´. Yo no soy de atender mucho el celular, y hace poco me dijo por mensaje, ´atendeme que soy Diego (Maradona)´. Llama a todos los jugadores, realmente está muy expectante de nosotros”, indicó el mediocampista albiazul entre risas tras dar a conocer su incidente para con el DT.