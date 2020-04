Los últimos meses han sido intensos para Nazareno Colombo. Tras debutar el año pasado terminó sumando minutos en el equipo cuando el DT era Gabriel Milito. Después llegó la posibilidad de ponerse la celeste y blanca y jugar en la Selección Argentina Sub-23 en el Preolímpico donde se dio el título. Y al regreso, la chance para el juvenil futbolista de poder meterse en el grupo principal.

Hoy guarda cuarentena como todos y entrena solo para mantenerse lo mejor posible, aunque no es fácil. En diálogo con TNT Sports, el jugador albirrojo señaló que: “Todo esto es algo que nunca pasó, no es normal quedarse adentro de casa y sin poder salir ni siquiera a dar una vuelta manzana. Pero bueno, hay que tomarlo con tranquilidad y hacer lo que se pide de estar en casa para tratar de mejorar en algo todo”. Mientras tanto cumple con una rutina de trabajo a pesar que entrenar solo no es lo mismo que hacerlo con sus compañeros. “Trato de no perder el entusiasmo, sabemos que este momento pasará, pero es cansador trabajar solo. Yo me traje algunos materiales del Club, pero básicamente es hacer todos lo días lo mismo. Todos estamos ansiosos de poder volver a entrenar”, expresa Colombo.

Al hablar de la parte futbolística, en lo personal lamentó este parate cuando venía sumando minutos en el primer equipo. “En lo personal venía con buenas actuaciones, agarrando ritmo, creo que el fútbol se cortó justo en un momento donde estaba haciendo las cosas bien. Una lástima, pero ya está, ahora solo queda entrenar cada uno por su lado y mantenernos para cuando volvamos a trabajar todos juntos no desentonar”, expresó Nazareno de flamantes 21 años (los cumplió el 20 de marzo pasado).

En el Pincha cuando se paró el fútbol, el proceso de Leandro Desábato estaba recién comenzando tras la salida de Milito, por lo que también hay ansiedad por dar vuelta la página y darle forma a la “era del Chavo”. El defensor dijo al respecto, “la verdad es que tuvimos muy poco tiempo de trabajo con el Chavo. Llegó y jugamos a los 2 ó 3 días. Yo lo conozco un poco más por haberlo tenido en Reserva. Creo que también se nos cortó ese momento de ir agarrando la idea del Chavo. Se que trabajo y sacrificio no va a faltar, pero esperemos cuando volvamos a entrenar todos juntos, agarrar lo más rápido posible su idea de juego y podamos hacer un buen torneo. Seguramente ya tendremos tiempo para eso”.

Sobre la vuelta del fútbol todo es incertidumbre, y ni si quiera se sabe cuándo podrán volver a entrenar, aunque se sabe que todo será muy de a poco y con ciertas restricciones. “Me imagino que volveremos a jugar sin publico, que el fútbol volverá así. Debe ser raro, hasta ahora no tuve la posibilidad de jugar sin público pero debe ser totalmente distinto”, terminó diciendo el futbolista estudiantil.