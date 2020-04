Juan Ignacio Fariello, desde Chile, cuenta cómo convive con la emergencia sanitaria

Muchos argentinos están radicados en diferentes países, ya sea por estudio o bien por trabajo. Y en estos momentos, donde la emergencia sanitaria mundial se encuentra en su punto máximo, debido a la expansión del coronavirus, todos han tomado los recaudos necesarios para no sufrir las consecuencias, como por ejemplo, mantenerse “aislados” y cumplir con otros puntos de los protocolos puestos a consideración.

Juan Ignacio Fariello, nacido en La Plata y actual entrenador de arqueros de la Universidad Católica, de Chile (forma parte del cuerpo técnico que lidera Ariel Holan), se encuentra en el vecino país desde comienzos de este año.

Desde el país trasandino, Fariello, quien cumple con la “cuarentena obligatoria” en su departamento, contó cómo vive esta crisis sanitaria lejos de su familia, qué tipo de actividades realiza durante el “aislamiento” y de qué manera el ciudadano chileno le hace frente a este momento de complejidad absoluta.

“En Chile, no hay una cuarentena total decretada por el gobierno, pero mucha gente está tomando los resguardos necesarios. El club (Universidad Católica) decretó que los jugadores, funcionarios y cuerpos técnicos, permanecieran por 14 días sin ir a San Carlos. O sea que el trabajo a domicilio comenzó el lunes 16 de marzo pasado”, expresó el entrenador de arqueros, que viene de trabajar en Villa San Carlos junto al Flaco Jorge Vivaldo.

PROTOCOLOS DE DIVERSOS TIPOS EN EL CLUB

Consultado sobre si los protocolos impuestos por el gobierno de Sebastián Piñera son estrictos, el preparador de arqueros enfatizó que “desde que el tema del coronavirus comenzó a tomar relevancia, en el club hicieron inmediatamente protocolos de diversos tipos, como de saludos, de higiene, etc., hasta terminar finalmente con la suspensión de los entrenamientos”.

Juan Ignacio Fariello,

Entrenador de arqueros

En cuanto a las recomendaciones que se pusieron en práctica, Juan Fariello contó que “el gobierno le está recomendando a las personas no salir de sus casas. Obviamente, también todas las recomendaciones que da la OMS sobre lavarse las manos, mantener distancia, etc. Además, se decidió el cierre de fronteras, donde cualquier persona que vuelva al país (residentes) tiene que hacer la cuarentena obligatoria. En tanto, desde hace algunos días se decretó el toque de queda, que se extiende desde las 22:00 horas hasta las 5:00 am, y los establecimientos educacionales muchos permanecen cerrados”.

Más adelante agregó que: “A pesar de que no haya una cuarentena decretada, hay muchas personas preocupadas por evitar los contagios y se han encerrado en sus casas o tomado las medidas adecuadas, tal cual lo hizo la Universidad Católica”.

En la actualidad, Juan Ignacio Fariello vive en la ciudad de Santiago, en una zona llamada Las Condes. “Estoy en cuarentena, sin salir de casa toda esta semana y estaré toda la siguiente. He salido para casos puntuales como ir al supermercado, y volver a mi casa. En el día a día, intento mantenerme ocupado, hacer ejercicios, leer un libro, ver series. Además, estoy en constante contacto con los arqueros de Universidad Católica, a través de un grupo de WhatsApp, donde mando planificación y ejercicios a diario”.

En algunos países de Europa, muchos clubes han decidido “reducir” los salarios de los futbolistas y cuerpos técnicos. Mientras que en otros casos, optaron por rescindir los contratos hasta que esta emergencia sanitaria quede atrás.

Sobre este tema, Fariello enfatizó que “ (…) No podría hablarte de los contratos en general en Chile. En el caso de Universidad Católica todos seguimos trabajando de igual forma, pero de nuestras casos, no ha habido cambios contractuales”.