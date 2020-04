Durísimo: para Baby, el perfil mediático de Alberto es “pura demagogia berreta”

El perfil mediático que el presidente Alberto Fernández viene manifestando en las últimas semanas, en donde no sólo ha aparecido en diferentes programas de televisión sino que, además, tiene una actividad habitual en las redes sociales, donde dialoga con personalidades del mundo de la farándula y hasta se deja entrevistar en vivo por figuras internacionales, no le convence a Baby Etchecopar quien tildó de “pura demagogia berreta” el accionar del primer mandatario de nuestro país.

En la editorial del programa que conduce en Radio 10, “El ángel del mediodía”, lanzó sin ningún tipo de anestesia que “no se puede hablar en una situación así con el de Calle 13, ¿quién carajo es? Esto es una pandemia y a los pobres hay que hablarles. Esa gente no tiene para comer. No las va a matar el coronavirus. Los va a matar el hambre”.

Según el conductor, él puede “aplaudir cosas” pero de ninguna manera puede acompañar el recital de Fito Paez el domingo porque “es descabellado” y no está la palabra “solidaridad” ya que “a Fito Paez le vas a pagar, que está cagado en plata, que ha cobrado por recitales con Cristina y ahora va a cobrar por lo que van a hacer el domingo. Falta que cante Copani también. Realmente no me pidan que defienda payasadas”.

Prosiguiendo con su indignación hacia determinadas acciones de Fernández, volvió a dispararle, esta vez mencionando su preocupación por lo que pasa en Argentina: “No se crean que estamos venciendo a la pandemia. No tuvimos todavía la estadística . No tenemos la fila de cajones como en Italia porque no nos dieron los números. Señor Presidente, no me importa el de Calle 13, ni su amistad con Spinetta ni Mirko “.

Aunque se encargó de remarcar que no tiene “nada en contra” del mandatario y que lo va a “acompañar” en lo que se necesite en estos momentos difíciles para el mundo, argumentó: “No me creo que Alberto sea Superman y tampoco considero que sea el único responsable de llevar el país adelante”. Y pasó a mencionar que la “parte económica e institucional está fundida” y en lo referente al coronavirus, el aislamiento para no contagiarnos está vinculado a que en Argentina “no hay ni respiradores, ni vacunas, ni antídotos, ni tampoco tienen insumos para hacer las pruebas”.

Para cerrar, Baby añadió que tal vez este virus “nos tocó alguna pieza del cerebro y nos hizo dar cuenta de que estamos maravillosamente desamparados” porque él quería “el Alberto que estaba al frente de una guerra con todos atrás. No el que está arriba de un escenario con Fito Paez haciendo un festival”.