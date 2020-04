España sigue batiendo tristes récords: supera los 10.000 muertos por coronavirus

La pandemia de coronavirus no da respiro a España, donde hoy se registró un nuevo máximo diario de fallecidos, tras la muerte de 950 personas en las últimas 24 horas, que eleva el total de víctimas mortales a 10.003, mientras los contagios volvieron a aumentar hasta llegar a los 110.238 enfermos.



El número de infectados por Covid-19 aumentó en 8.102 personas en un día, lo que representa un incremento del 8%, un porcentaje similar a los días previos, frente al 20% de alza de la semana pasada, algo que los expertos del gobierno consideran una señal de estabilización.



Por otro lado, la cifra de pacientes que requieren atención en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se elevó a 6.092, frente a los 5.607 del día anterior, según el último balance del Ministerio de Sanidad español.



Además, el número de personas curadas se incrementó en más de 4.000 personas, hasta alcanzar los 26.743, pacientes, cifra que representa un 18% de los diagnosticados, un número que no es el real debido a que no se están registrando todos los contagios del país.



"En los últimos días, el número de casos diarios se ha ralentizado. España es el segundo país (después de Italia) con el mayor número de casos en Europa", reiteró hoy el Ministro de Sanidad español, Salvador Illia, en una comparecencia en la comisión de sanidad el Congreso de los Diputados de Madrid.



Illia admitió que "cuando hablamos de fallecidos no hay datos buenos, pero la curva se ha estabilizado" y "empezamos también la fase de ralentización”.



España lleva 18 días bajo estado de alarma y confinamiento de la población, medias excepcionales adoptadas por el gobierno con el objetivo de controlar la pandemia y que, según el ministro, están dando resultados.



“Para evitar que el sistema fuera incapaz de absorber nuevos casos, era necesario disminuir los ingresos hospitalarios. La forma más efectiva fue limitar todos los movimientos, salvo las actividades esenciales", argumentó Illia.



"Llevamos tres días desde que la medida entró en vigor y los datos nos dicen que la movilidad se está reduciendo”, añadió, refiriéndose al endurecimiento de las medidas de confinamiento que entró en vigor esta semana, y que impide toda actividad productiva que no sea esencial.



El gobierno español trabaja con la hipótesis de un escenario de empeoramiento de la presión sobre el sistema sanitario en los próximos días.



En la Comunidad de Madrid, donde comenzó el brote más importante de la pandemia, los datos de ingresos en terapia intensiva muestran una estabilización, en torno a los 1.500 pacientes, que mantiene al límite la actual capacidad del sistema, mientras en Cataluña, los ingresos siguen subiendo de forma constante hasta superar los 1.850, según el último balance de Sanidad.