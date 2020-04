Intendente polémico: "No voy a donar nada, gano 180 mil pesos y es poco"

El intendente de Monte Hermoso por el Partido Justicialista, Alejandro Dichiara, realizó polémicas declaraciones cuando fue consultado sobre el reclamo de algunos ciudadanos respecto a la quita de un porcentaje del sueldo que recibe la dirigencia política ante el desplome económico que se suscitó en el mundo debido al Covid-19

El dirigente fue tajante, manifestó que es una chicana barata y que no estaría dispuesto a aceptarlo: “Me parece una chicana barata eso de donar un 20% del sueldo o un 10%. Cobro 180 mil pesos por mes. Si dono el 20% gano 36 mil pesos por mes”, y más allá de la cuenta fallida, continuó: “¿Sabés que significa un sueldo mío? 90 mil pesos un secretario, 40 mil un concejal. La gente no me eligió para que done el 20% del sueldo. Me eligió para que esté al frente de todos los problemas como en este caso”.

Más adelante aseguró que “trabajé toda la vida de esto, no le voy a regalar mi plata a nadie, porque no tengo precio yo. 180 lucas por mes, es poco lo que estoy cobrando. No voy a donar nada de mi sueldo”.

Y por último remarcó que tampoco permitirá que lo hagan concejales de sus espacio: “No les voy a dejar que donen nada. Y los de Cambiemos que hagan lo que quieran, pero después hay una rifa, no están. Que se dediquen a trabajar…”