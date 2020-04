Preocupada por su papá en Ensenada, le escribió al presidente y la vicegobernadora

Vanesa vive en el partido de La Matanza y está desesperada por la situación en la se encuentra su padre en Ensenada. Angustiada ya por la situación decidió contarles su problema al presidente de la nación Alberto Fernández y a la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario (ex intendenta, justamente del distrito donde ella reside).

"Buenas noches, presidente. Soy Vanesa, hija de Néstor Antonio Montiel. Me dirijo a usted para contarle la situación de mi papá. Él vive en Ensenada, en la calle 36 entre 125 y 126 (Villa Catela) y tiene 64 años, quien en este momento se encuentra sin trabajo y está durmiendo a la intemperie en un baño de una obra con apenas un techo de lona", dice el texto enviado a través de redes sociales.

"No tiene como dirigerse al intendente (Mario Secco). Me gustaría que se puedan acercan para brindarle algún tipo de ayuda ya que desde acá (La Matanza) no puedo hacer nada", explica la mujer.

"Me gustaría que alguien haga algo, ya que por la situación actual de la pandemia el no puede seguir así", relató Vanesa.